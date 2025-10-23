Unión, sin Solari para visitar a Newell's y con la tentación de repetir los 11

El DT de Unión, Leonardo Madelón, prepara el partido de la 14ª fecha en Rosario ante Newell's con margen por las elecciones y con la chance de repetir equipo

El plantel de Unión días de tranquilidad en el predio de Casasol pensando en enfrentar a Newell’s por la fecha 14 de la Zona A del Clausura . Las prácticas se desarrollarán hasta este viernes, cuando los jugadores tengan fin de semana libre, aprovechando el parate por las elecciones nacionales.

En el plano futbolístico, la noticia negativa llegó por Augusto Solari, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho y será baja. Por su parte, Julián Palacios, que arrastraba una contractura, evoluciona y llegaría en condiciones. Estas situaciones marcan la hoja de ruta del DT Leonardo Madelón, quien tendría la posibilidad de repetir los 11, aunque todavía no hay certezas y resta mucho tiempo antes del duelo en Rosario.

En Unión reina la calma pensando en Newell's

Más allá de la baja, el clima en el plantel es de calma y enfoque. Los jugadores trabajan en intensidad tras cumplir el objetivo de la permanencia, con un entrenamiento que combina movimientos tácticos, aspectos físicos y repasos estratégicos para encarar un partido que será clave para mantenerse en zona de playoffs.

El técnico y su cuerpo técnico analizan distintas alternativas sin modificar demasiado el sistema de juego. La intención es no perder identidad y continuidad, sobre todo en un torneo tan parejo donde cada punto cuenta.

Leonardo Madelón Prensa Unión

En síntesis, Unión encara estos días previos a Rosario con prudencia y trabajo, midiendo cada paso, ajustando detalles y pensando en un duelo que combina la necesidad de puntos con la obligación de mantener la solidez que lo llevó a estar entre los protagonistas del Clausura. La baja de Solari es un contratiempo –volvió a ser suplente, porque no aportaba demasiado–, pero la chance de repetir equipo da señales de continuidad y seguridad en un momento donde mantener el equilibrio es fundamental.