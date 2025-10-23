Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, sin Solari para visitar a Newell's y con la tentación de repetir los 11

El DT de Unión, Leonardo Madelón, prepara el partido de la 14ª fecha en Rosario ante Newell's con margen por las elecciones y con la chance de repetir equipo

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 17:02hs
Unión, sin Solari para visitar a Newells y con la tentación de repetir los 11

El plantel de Unión días de tranquilidad en el predio de Casasol pensando en enfrentar a Newell’s por la fecha 14 de la Zona A del Clausura. Las prácticas se desarrollarán hasta este viernes, cuando los jugadores tengan fin de semana libre, aprovechando el parate por las elecciones nacionales.

• LEER MÁS: La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

En el plano futbolístico, la noticia negativa llegó por Augusto Solari, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho y será baja. Por su parte, Julián Palacios, que arrastraba una contractura, evoluciona y llegaría en condiciones. Estas situaciones marcan la hoja de ruta del DT Leonardo Madelón, quien tendría la posibilidad de repetir los 11, aunque todavía no hay certezas y resta mucho tiempo antes del duelo en Rosario.

• LEER MÁS: ¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

En Unión reina la calma pensando en Newell's

Más allá de la baja, el clima en el plantel es de calma y enfoque. Los jugadores trabajan en intensidad tras cumplir el objetivo de la permanencia, con un entrenamiento que combina movimientos tácticos, aspectos físicos y repasos estratégicos para encarar un partido que será clave para mantenerse en zona de playoffs.

• LEER MÁS: Unión, atento al día y la hora del partido de la fecha 14 ante Newell's

El técnico y su cuerpo técnico analizan distintas alternativas sin modificar demasiado el sistema de juego. La intención es no perder identidad y continuidad, sobre todo en un torneo tan parejo donde cada punto cuenta.

Leonardo Madelón

En síntesis, Unión encara estos días previos a Rosario con prudencia y trabajo, midiendo cada paso, ajustando detalles y pensando en un duelo que combina la necesidad de puntos con la obligación de mantener la solidez que lo llevó a estar entre los protagonistas del Clausura. La baja de Solari es un contratiempo –volvió a ser suplente, porque no aportaba demasiado–, pero la chance de repetir equipo da señales de continuidad y seguridad en un momento donde mantener el equilibrio es fundamental.

Unión Newell's Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
¿con quien se estaria cruzando union hoy en los playoffs del clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿esta union en condiciones de dar el gran salto?

¿Está Unión en condiciones de dar el gran salto?

union y el representante levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

river pone la mira en dos joyas de union: lautaro vargas y mateo del blanco

River pone la mira en dos joyas de Unión: Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco

Lo último

Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

Último Momento
Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

Alerta por tormentas en Santa Fe: el municipio intensifica tareas de prevención y pide precaución a los vecinos

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La Granja La Esmeralda se transforma en un centro de rescate y educación ambiental en Santa Fe

La Granja La Esmeralda se transforma en un centro de rescate y educación ambiental en Santa Fe

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Colón aún no logra cerrar el acuerdo con Espínola y sigue en riesgo de inhibición en FIFA

Colón aún no logra cerrar el acuerdo con Espínola y sigue en riesgo de inhibición en FIFA

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras