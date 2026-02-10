Uno Santa Fe | Unión | Unión

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

El defensor Nicolás Paz entró en el último año de contrato en Unión y por ahora no hay avances para extenderlo. ¿Es prioridad para el club?

Ovación

Por Ovación

10 de febrero 2026 · 17:26hs
Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Prensa Unión

Nicolás Paz ya transita su último año de contrato en Unión y, todavía no hay señales de avances o formalismos. El tiempo pasa, los plazos se acortan y el escenario empieza a generar inquietud. Justo en este momento, donde está un tanto relegado en la consideración de Leonardo Madelón.

• LEER MÁS: Todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril en Unión–San Lorenzo

El defensor quedó marcado, en parte, por su pertenencia al grupo Squadra, un nombre que en Unión dejó más sombras que luces tras las negociaciones fallidas y el conflicto que se generó con Jerónimo Dómina. Sin embargo, el presente de Paz muestra un cambio de rumbo: desde octubre del año pasado trabaja con Capital Group Sport Management.

• LEER MÁS: Madelón mete mano y reacomoda piezas en Unión para recibir a San Lorenzo

Nicolás Paz, aún sin señales de renovar en Unión

A diferencia de otros casos recientes, la postura del jugador nunca fue de ruptura. Por el contrario, siempre existió una mirada favorable a extender su vínculo y continuar en Santa Fe. Incluso, puertas adentro se habló de charlas informales y buena predisposición de las partes. Pero las conversaciones no se transformaron en hechos concretos. Pasaron los meses y no hubo propuesta ni avances firmes.

• LEER MÁS: El delantero de Unión que tiene mejor promedio de gol, pero que no juega en el Tate

El dato no es menor: en junio, Nicolás Paz quedará habilitado para firmar un preacuerdo con cualquier otro club y marcharse libre a fin de año. Una situación que ya se repitió en Unión y que encendió más de una alarma en el pasado reciente, especialmente por la pérdida de patrimonio deportivo y económico.

Nicolás Paz

Por ahora, el tema está en veremos. No hay negociaciones activas, tampoco plazos definidos ni una resolución en el horizonte cercano. El defensor sigue entrenando y jugando, mientras el calendario avanza y la pelota, una vez más, queda del lado de los dirigentes. En Unión saben que el margen se achica y que el silencio también juega.

Unión Nicolás Paz contrato
Noticias relacionadas
leo madelon, decidido a meter mano entre los 11 de union

Leo Madelón, decidido a meter mano entre los 11 de Unión

angel di maria jugara en la cancha de union por la copa argentina

Ángel Di María jugará en la cancha de Unión por la Copa Argentina

Unión viene protagonizando un comienzo de año complicado.

Unión y un comienzo de año con muchas más sombras que luces

polemica: tres fallos adversos para union en el inicio del apertura

Polémica: tres fallos adversos para Unión en el inicio del Apertura

Lo último

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

Último Momento
Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

Cerúndolo pasó con autoridad a segunda ronda del Argentina Open 2026

Cerúndolo pasó con autoridad a segunda ronda del Argentina Open 2026

Ovación
¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba

"Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba"

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones