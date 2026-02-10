Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

El defensor Nicolás Paz entró en el último año de contrato en Unión y por ahora no hay avances para extenderlo. ¿Es prioridad para el club?

Nicolás Paz ya transita su último año de contrato en Unión y, todavía no hay señales de avances o formalismos. El tiempo pasa, los plazos se acortan y el escenario empieza a generar inquietud. Justo en este momento, donde está un tanto relegado en la consideración de Leonardo Madelón.

El defensor quedó marcado, en parte, por su pertenencia al grupo Squadra, un nombre que en Unión dejó más sombras que luces tras las negociaciones fallidas y el conflicto que se generó con Jerónimo Dómina. Sin embargo, el presente de Paz muestra un cambio de rumbo: desde octubre del año pasado trabaja con Capital Group Sport Management.

Nicolás Paz, aún sin señales de renovar en Unión

A diferencia de otros casos recientes, la postura del jugador nunca fue de ruptura. Por el contrario, siempre existió una mirada favorable a extender su vínculo y continuar en Santa Fe. Incluso, puertas adentro se habló de charlas informales y buena predisposición de las partes. Pero las conversaciones no se transformaron en hechos concretos. Pasaron los meses y no hubo propuesta ni avances firmes.

El dato no es menor: en junio, Nicolás Paz quedará habilitado para firmar un preacuerdo con cualquier otro club y marcharse libre a fin de año. Una situación que ya se repitió en Unión y que encendió más de una alarma en el pasado reciente, especialmente por la pérdida de patrimonio deportivo y económico.

Nicolás Paz Prensa Unión

Por ahora, el tema está en veremos. No hay negociaciones activas, tampoco plazos definidos ni una resolución en el horizonte cercano. El defensor sigue entrenando y jugando, mientras el calendario avanza y la pelota, una vez más, queda del lado de los dirigentes. En Unión saben que el margen se achica y que el silencio también juega.