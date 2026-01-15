Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

El triunfo ante Alianza Lima dejó señales positivas del ADN Madelón en Unión pero también expuso falencias en el mediocampo y la falta de efectividad.

La primera puesta en escena de Unión en 2026 dejó un saldo que combina tranquilidad y preocupación. El 2-1 frente a Alianza Lima, en Montevideo, sirvió como banco de pruebas para el equipo que Leonardo Madelón proyecta como titular en el debut del Torneo Apertura, ante Platense, en el estadio 15 de Abril.

El rival no fue menor: Alianza Lima viene de un gran 2025 a nivel internacional, con protagonismo en Copa Libertadores (eliminó a Boca) y luego en Sudamericana, en aquel proceso conducido por Néstor Gorosito, más allá de que ahora el equipo es dirigido por Pablo Guede. En ese contexto, la victoria rojiblanca suma valor.

El ADN Madelón, intacto en Unión

Unión mostró una versión muy similar a la que cerró el 2025. Agresivo, dinámico, intenso y con un libreto claro, el equipo evidenció rodaje y entendimiento colectivo. No es casual: gran parte de los nombres se repiten y el mensaje del entrenador parece totalmente incorporado.

De hecho, las únicas caras nuevas en el once fueron Matías Mansilla, único refuerzo hasta aquí, en el arco, en lugar de Matías Tagliamonte (regresó a Racing), y Rafael Profini, que ingresó por Mauricio Martínez, hoy apartado en Rosario Central y negociando su salida, con la chance latente de un regreso a Unión si logra desvincularse.

Individualidades que dejaron buenas sensaciones en Unión

En su estreno, Matías Mansilla aprobó el examen, más allá de alguna duda en el primer tiempo. En el gol de Alianza Lima no tuvo responsabilidad: Eryc Castillo sacó un remate de gran factura, imposible de contener.

Uno de los puntos más altos volvió a ser la zaga central. La dupla Maizon Rodríguez–Valentín Fascendini ratificó solidez, coordinación y entendimiento, consolidándose como una de las claves del equipo de Madelón.

En el mediocampo, Mauro Pittón fue amo y señor y terminó siendo la figura del partido: jugó, recuperó, presionó y asistió con precisión en el gol de Julián Palacios, quien también tuvo una muy buena actuación, participativo y determinante en la única chance clara que tuvo.

Rafael Profini cumplió en su rol, con características distintas a las de “Caramelo” Martínez. Su mayor predisposición defensiva le permitió a Franco Fragapane soltarse más en ataque. Si bien el ex Boca desperdició dos situaciones claras, se lo vio mejorado respecto a su versión 2025.

Unión festejo Unión dejó muchas cosas en el haber, pero también en el debe en su triunfo ante Alianza Lima. Prensa Unión

Arriba, Cristian Tarragona realizó un enorme desgaste físico, se retrasó para asociarse y fue clave en la recuperación previa al segundo gol. Agustín Colazo, por su parte, estuvo picante, exigió siempre y contó con una chance clara que le tapó el arquero.

Desde el banco, el recambio le dio aire al equipo, con un buen ingreso de Bruno Pittón tras una larga inactividad, y aportes interesantes de Misael Aguirre y Tomás González.

Lo que no terminó de cerrar en Unión

No todo fue positivo. Los laterales, Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, tuvieron un partido apagado en comparación con lo que Madelón suele exigirles. Pasaron poco al ataque y tuvieron escasa incidencia ofensiva, aunque defensivamente no sufrieron demasiado.

Además, volvió a quedar expuesta una deuda estructural: la falta de variantes de jerarquía en el mediocampo central. Hoy el plantel cuenta prácticamente solo con Mauro Pittón y Profini, una escasez que explica el pedido del entrenador para que la dirigencia continúe activa en el mercado. En ese radar aparecen los nombres de Mauricio Martínez y el uruguayo Rodrigo Saravia.

A eso se suma otro déficit reiterado: la falta de efectividad. Unión generó mucho y concretó poco. Incluso el primer gol llegó por un error del rival, una muestra de que el equipo necesita calibrar mejor la mira de cara al torneo.

Balance y lo que viene

La única presentación oficial de Unión en este arranque de 2026 dejó una sensación clara: el equipo está intacto en su idea, pero necesita refuerzos y mayor contundencia. Las alarmas siguen encendidas no solo por la escasez en la mitad de la cancha, sino también por la posibilidad de salidas de jugadores importantes como Vargas, Del Blanco o Fascendini.

Ahora llegará el segundo amistoso ante Defensor Sporting, el próximo sábado, que Madelón afrontaría con un equipo alternativo, ya que quedarán apenas cinco días para el debut oficial. El Tatengue avanza con certezas, pero sabe que aún tiene tareas pendientes antes de que empiece lo verdaderamente importante.