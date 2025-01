La sentida despedida de Gonzalo Morales de Unión

LEER MÁS: Pese a tener ofertas, Bruno Pittón prioriza seguir en Unión

Sin embargo, luego Unión cerró la contratación del ecuatoriano José Enrique Angulo y comenzaron las dudas sobre cuál era el plan que tenía Cristian González de cara a la próxima temporada en el rubro delanteros.

Y Unión no pudo avanzar con Boca por las continuidades de Rivero y Orsini, ya que el primero trabaja bajo la órbita de Fernando Gago, quien luego deberá determinar si lo mantiene en el plantel o le da vía libre para buscarse otro destino, como ya ocurrió con el ex-Lanús.

Gonzalo Morales.jpg Prensa Unión

Sin embargo, Boca pretende canjear a Orsini por el 20% que Unión tiene del pase de Kevin Zenón, alternativa que desde Santa Fe no están dispuestos a negociar, como consecuencia que con el zurdo podría tener un negocio mayúsculo en cuanto al ingreso de dinero por una futura venta.

Mientras tanto, Gonzalo Morales acordó condiciones con Barracas Central, que se está armando de gran manera para la próxima temporada, con lo cual definitivamente quedó sin chances de continuar en Unión.

La publicación del Toro Morales para Unión

"Hoy me toca despedirme de este hermoso club, me llevo momentos inolvidables, fue mi casa durante un año y medio. Me llevo aprendizajes y cosas muy buenas que me hicieron crecer tanto como jugador y persona, Me llevo el cariño de la gente que en todo momento estuvo ahí, a los que creyeron y bancaron...", comenzó Gonzalo Morales.

LEER MÁS: En Unión hay arquero para rato con la continuidad de Thiago Cardozo

Y agregó: "Quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico, Utileros, Médicos, la gente de kinesiología, Nutris, Cocineros, Y todo el staff de Unión que hacen que cada día sea más Grande ….. A la hinchada de unión por el apoyo incondicional… Me voy con la frente en alto de haber dejado todo por esta gran familia… Gracias Por todo Unión… Saludos Tatengues".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gonzalo morales (@gonza.morales11)

Unión, respondió al reel del cordobés Morales, y escribió: "Gracias por todo Toro. Siempre Unión".