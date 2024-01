La sugestiva respuesta de Claudio Corvalán a Juanfer Quintero

Una vez finalizado el partido en el estadio Presidente Perón, donde Unión le ganó a Racing por 1-0 con el golazo de Joaquín Mosqueira, y a los pocos minutos de una intervención magistral del árbitro Nicolás Lamolina al no otorgarle un penal al local, por una mano de Patricio Tanda, debido a una falta previa, Juan Fernando Quintero cargó duro contra los jugadores tatengues.

"La verdad es que lo que diga no vale, creo que ellos hicieron mucho tiempo, no sé cuánto tenía que adicionar, igualmente no es una disculpa", remarcó Juan Fernando Quintero cuando fue entrevistado por el medio televisivo que transmitió el partido entre Racing y Unión.

publicación.jpg

Luego fue muy crítico con los futbolistas de Unión por simular: "Es imposible jugar así y querer mejorar cuando el fútbol va evolucionando y nosotros haciendo tiempo. Creo que tenemos que dar un ejemplo, se empieza por eso. Hay que ser correctos con los colegas, no hacer tiempo".

LEER MÁS: Lo que busca Unión en el cierre del mercado de pases

Mientras tanto, el capitán Claudio Corvalán subió una imagen a su historia de Instagram, donde se lo ve junto al arquero Nicolás Campisi, y a Juan Fernando Quintero en primer plano, con la siguiente leyenda: "Deja de hacer tiempo @nicocampisi ajajaj". La misma estuvo acompañada por un tres emoticones.