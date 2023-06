Unión apabulló a Juventud Unida y sigue imparable en la Primera C

Unión no tuvo piedad y vapuleó a Juventud Unida 7-1 en el estadio 15 de Abril y sigue con andar arrollador en la Primera C femenina

En otra actuación soberbia y sin sobresaltos, Unión arrolló este domingo por la mañana a Juventud Unida 7-1 y mantiene su andar arrollador en la Primera C femenina de la AFA, tras jugarse la fecha 9 de la zona A.

Las Rojiblancas fueron dueñas del trámite de principio a fin. No hubo equivalencias y el resultado quizás no fue mayor de no ser porque se sacó el pie del acelerador.

Siempre unidas pic.twitter.com/GiOUn7pnYa — Club Atlético Unión (@clubaunion) June 18, 2023

Las comandadas por Paulo Poccia alistaron a Naila Zaninetti, Caren López, Romina Sacco, Carola De Piano, Micaela López, Mailén Herman, Daiana Sosa, Yamila Suárez, Melina Reus, Agustina Marini y Alegra Risso.

En base a otros resultados, en la próxima instancias, Unión se cruzaría con Atlético de Rafaela.