Las constantes expulsiones agravan el presente deportivo de Unión

El despido de Gustavo Munúa solo sirvió para descomprimir la tensión y contemplar el pedido de los hinchas, que entendían en su mayoría que el ciclo estaba terminado. Pero luego quedó claro en la cancha que eso no alcanzaba para encontrar tranquilidad. Sobre todo, por el cachetazo que recibió de Belgrano, que desnudó todavía más falencias.

En medio de una malaria pronunciada, hay algo que le viene pasando factura: las constantes expulsiones. En medio de la falta de opciones con nivel, perder piezas genera un problema mayor y hace tres partidos que le vienen sacando rojas.

No solo eso, sino que además terminan en más de una fecha de sanción, maximizando todo. El primero fue Mauro Luna Diale, que recibió dos jornadas por su roja ante Racing. El segundo, Imanol Machuca por una acción que el Tribunal de Disciplina argumentó como "brusca" ante River, valiéndole también dos capítulos parado.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1644815336955596803 GORDILLO, A LAS DUCHAS EN EL PRIMER TIEMPO: el jugador de Unión fue con la plancha y vio la roja en la #LigaProfesional.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/WfpwOC6noT — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2023

Finalmente, el tercero fue el sábado pasado ante el Pirata, por un patadón del colombiano Yeison Gordillo. Todavía no hay un dictamen de la AFA, pero habría un castigo muy similar. En la previa del cotejo ante Argentinos, es un tema que no se pasa por alto para planificar. Si bien muchas veces no se pueden evitar situaciones de partido, intentar al menos terminar con los 11 puede ser un paso adelante, más allá de sumar un resultado positivo.