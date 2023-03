Las incógnitas en Unión para armar el bloque defensivo

El próximo viernes en el 15 de Abril, Unión recibirá a Racing y para ese partido, son varias las incógnitas en relación al equipo que pondrá en cancha Gustavo Munúa. Y la mayor preocupación está dada en el bloque defensivo , ya que hay dos jugadores con distintas molestias físicas y en consecuencia, no se sabe si estarán en condiciones de jugar.

Uno de ellos es Franco Calderón quien había cumplido la fecha de suspensión por su expulsión ante San Lorenzo, pero que no viajó a Rosario, debido a una molestia en su rodilla izquierda. Por ello, no pudo entrenar bien en la previa al cotejo contra el Canalla y no estuvo a disposición del cuerpo técnico.