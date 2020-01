Las nuevas caras que podrían llegar a Unión

El presidente Luis Spahn fue muy claro en los últimos días de la semana pasada, en diálogo con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), que Unión no realizaría contrataciones rutilantes en lo que restaba del mercado de pases debido a que no era el estilo, ni la política que tiene el club en los mercados de pases.

Es así que sobre el cierre de la misma se oficializaron las contrataciones del colombiano Jorge Zules Caicedo, defensor que viene de actuar en Alvarado de Mar del Plata y que reemplazará a Yeimar Gómez Andrade (fue vendido al Seattle de la MLS de Estados Unidos) y Emanuel Cecchini, volante surgido de Banfield que viene de actuar en la Liga norteamericana (justamente en el equipo donde irá el exmarcador central tatengue).

Luego, se filtraron varios nombres de juveniles o jugadores del ascenso con chances de calzarse la rojiblanca, en gestiones que serían grandes apuestas de los dirigentes ya que incluso se habla de la compra de porcentajes de pases.

Uno de ellos es Santiago Ubeda, quien viene de actuar en Independiente Rivadavia de Mendoza. Nació el 6 de abril de 1996 y se trata de un mediopcampista central, que en lo que va de la temporada de la Primera Nacional disputó 14 encuentros y no convirtió goles.

Según el sitio Mundo Lepra: "Algunos «osados» se refieren a él como «el Kranevitter de la Lepra» en alusión a Claudio Matías Kranevitter, campeón con River de la Sudamericana 2014 y Libertadores 2015, actualmente en el Sevilla de España".

Además, otro jugador que estaría cerca de convertirse en refuerzo rojiblanco es el delantero Rodrigo Castillo, que viene de jugar en River y al cual los popes tatengues le comprarían el 30% de su pase. Tiene 20 años y es oriundo de Venado Tuerto.

Mientras que también estaría confirmada la llegada de Daniel Juárez, un extremo que viene de jugar en Gimnasia de Jujuy, con muy buenos antecedentes. Pajarito tiene 18 años, más allá que su incorporación al plantel rojiblanco recién podría darse en junio de 2020.

Más allá de estos nombres, se espera que para el cierre del mercado de pases, pautado para el próximo viernes 31 de enero, los dirigentes también consigan la contratación de algún jugador importante, sobre todo en el mediocampo, donde sonaron Francisco Cerro (Defensa y Justicia) y Juan Ignacio Sills (Instituto).