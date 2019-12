Leandro Cufré le pegó duro a Madelón una década después

Muchas veces las situaciones no explotan cuando deben hacerlo. O el paso del tiempo entiende decisiones que pueden tomar dirigentes y no se comparten.

En el fútbol los protagonistas a veces se despachan con declaraciones picantes, que dejan tela para cortar. Eso sucedió con el ex-defensor Leandro Cufré, actualmente DT de Atlas de México, que nació en el club platense y algún día pretende volver a dirigirlo.

Cufré es de la camada donde también asomaban Mariano Messera, Sebastián Romero y Fernando Gatti, entre otros. Hace diez años, en 2009, buscó en su etapa como jugador regresar al Lobo, algo que plasmó, aunque se vio impedido de tener regularidad, por el presidente Walter Gisande, y el DT de aquel elenco, Leonardo Madelón.

Este jueves, en una entrevista brindada al diario El Día de La Plata, el hoy orientador del equipo azteca. "Gimnasia es mi casa, la herida esa está cerrada. Nací en la utilería, soy socio del club como mi padre y siempre voy a estar pendiente del club".

Y más adelante, disparó: "Le dieron las llaves del club a un técnico y ese es el peor error que puede cometer un club. Me parece que perdió la cabeza la Comisión Directiva y le creyó al cuerpo técnico. Se dejó llevar por los diez segundos del gol de Niell a Atlético de Rafaela".

Cuando le recuerdan que ese orientador era Leonardo Madelón, actualmente a cargo de Unión, el ex-jugador de la Selección Argentina enfatizó: "Cuando volví me decían que estaba viejo y apenas tenía 31 años. A los seis meses jugué la Champions y terminé mi carrera a los 38. La gente estaba idolatrando a un entrenador que lo había salvado del descenso y preferí callarme e irme".

Y consultado respecto a las explicaciones que le dio en ese momento Madelón de su poca participación, apuntó que "el técnico me dijo que prefería a Agüero y Maldonado, que no podía garantizarme la titularidad. Una cosa es decirme la vas a remar y yo digo, perfecto, nadie puede hacerlo. Pero que te digan a vos, yo no te pedí, es otra cosa. Por eso prefería callarme e irme a otro lado".