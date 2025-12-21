Uno Santa Fe | Unión | leo madelon

Leo Madelón arma el Unión 2026: prioridades claras y puestos a reforzar

Sin ofertas formales por Del Blanco ni Vargas. Leo Madelón ya trabaja en la estructura del plantel de Unión para 2026 y definió los puestos clave a reforzar.

Ovación

Por Ovación

21 de diciembre 2025 · 18:44hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

A la espera de definiciones en el mercado de pases y con varias situaciones contractuales aún abiertas, Leo Madelón comenzó a delinear la estructura del plantel profesional de Unión para la temporada 2026. El cuerpo técnico ya estableció los puestos prioritarios a reforzar con el objetivo de sostener competitividad y equilibrio.

Las prioridades de Leo Madelón:

La prioridad número uno pasa por el arco, teniendo en cuenta que la única salida confirmada es la de Matías Tagliamonte, quien debe regresar a Racing Club. En ese contexto, uno de los nombres que aparece en carpeta es Matías Mansilla, con quien ya existió un primer contacto informal desde el cuerpo técnico. Resta que la dirigencia tatengue inicie negociaciones formales con Estudiantes de La Plata para conocer sus pretensiones.

Lateral o volante por izquierda

Más allá de los rumores, no llegó ninguna oferta concreta por Mateo Del Blanco, uno de los futbolistas más regulares de Unión durante la temporada 2025, tanto con Cristian González como con Madelón. Su capacidad de adaptarse a distintos esquemas lo convirtió en una pieza clave. Sin embargo, el análisis interno marca que el sector izquierdo es una zona con poco recambio, por lo que el DT considera fundamental sumar un lateral o volante zurdo, independientemente de la continuidad del santafesino.

La incógnita en el mediocampo central

Otro foco de atención es la situación de Mauricio Martínez. Aunque el mediocampista expresó su deseo de seguir en Unión, su contrato pertenece a Rosario Central, lo que genera incertidumbre. Ante este escenario, Madelón busca un volante interno que combine marca y buen manejo, con capacidad de asociarse con Mauro Pittón. Incluso si “Caramelo” continúa en el club, la intención es reforzar igualmente ese sector, entendiendo que es una zona clave en el funcionamiento del equipo.

Un volante creativo en el radar de Unión

Como cuarta prioridad, el entrenador pretende sumar un volante creativo, con características de mixto, capaz de aportar juego, dinámica y llegada al área rival. Si bien no trascendieron nombres, desde el cuerpo técnico reconocen que es un perfil que interesa especialmente para elevar el nivel futbolístico del equipo.

Un panorama todavía abierto

Por ahora, Unión no concretó ventas de los jugadores señalados como posibles salidas inmediatas. Tampoco se le comunicó al cuerpo técnico la partida de otros futbolistas, más allá de las bajas ya conocidas como: Tagliamonte, Martínez y Gamba. Con este escenario, Madelón avanza en la planificación, consciente de que el mercado puede modificar el panorama, pero con las ideas claras sobre qué necesita Unión para encarar con solidez la temporada 2026.

