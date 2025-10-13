Pasan las fechas y Fernando Díaz sigue relegado en Unión

Unión entró en un bache y así y todo, Fernando Díaz sigue sin tener su oportunidad de debutar en Unión. ¿No se adapta o no convence a Leonardo Madelón?

El tiempo avanza y a Unión "le encontraron la vuelta" . Hace cuatro partidos que no gana y, mientras Leonardo Madelón prueba variantes, el lateral izquierdo Fernando Díaz , que llegó para este semestre, sigue sin tener su oportunidad. Es el único refuerzo que no debutó.

El defensor, que llegó con la expectativa de ser titular y permitir a Mateo Del Blanco ocupar un rol más adelantado en el medio, todavía no logró convencer plenamente al cuerpo técnico. Su adaptación parece estar en proceso, pero la realidad indica que, hasta ahora, no tuvo minutos. Incluso quedó fuera de la última convocatoria para el partido ante Central Córdoba, donde Madelón volvió a depositar su confianza en Claudio Corvalán.

La situación genera interrogantes. ¿Se trata de una cuestión física, táctica o simplemente de confianza? Por ahora, los motivos de su relego no están claros y lo cierto es que el paraguayo aún no dejó de ser una simple incorporación más dentro del plantel, a la espera de demostrar su valía en la Primera.

Mientras tanto, Madelón sigue ajustando piezas y buscando un equilibrio que permita reactivar a Unión y cortar la racha negativa. El lateral izquierdo, un sector clave en la estructura del equipo, sigue siendo una preocupación: la falta de recambio consolidado complica el armado del equipo y obliga al DT a repetir alternativas conocidas, incluso si no rinden al 100%.

Para Fernando Díaz, el desafío es doble: adaptarse al equipo y encontrar el momento justo para demostrar que su llegada no fue solo un refuerzo más, sino una apuesta real para cubrir un puesto donde el equipo necesita soluciones urgentes. En un semestre que pide respuestas inmediatas, cada entrenamiento y cada práctica pueden ser determinantes para que finalmente el defensor tenga su oportunidad de debutar.