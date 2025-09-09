Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón se toma su tiempo en Unión pensando en visitar a Gimnasia (LP)

El DT de Unión, Leonardo Madelón, no paró aún la probable formación para visitar a Gimnasia (LP) por la 8ª fecha del Clausura, pero habría una sola duda

9 de septiembre 2025 · 16:49hs
Tras aprovechar el parate por la fecha FIFA, el plantel de Unión sigue adelante con los trabajos con la mira puesta en el compromiso del domingo, desde las 15, ante Gimnasia (LP), por la 8ª fecha del Clausura de la Zona A. Con margen de tiempo y tranquilidad por el buen presente, Leonardo Madelón no definió el equipo.

El DT eligió no acelerar las decisiones y, por ahora, sigue analizando. La principal incógnita pasa por la defensa: Maizon Rodríguez ya está recuperado del esguince de tobillo y puede regresar, pero no es seguro todavía, ya que tendría un mano a mano con Juan Pablo Ludueña, quien cumplió con solidez y dejó buenas sensaciones ante Racing.

La duda está instalada y quizás recién el jueves podrían comenzar a definirse pistas. El interrogante que todo técnico quiere tener, de elegir entre riqueza y no pobreza de rendimiento.

Madelón avanza en los 11 de Unión

El resto del equipo no tendría grandes cambios, ya que el funcionamiento viene siendo consistente y los resultados acompañan. Unión suma, crece en confianza y no da señales de necesitar retoques drásticos. Se espera que en la práctica del jueves aparezcan los primeros indicios.

El plantel trabajará hasta el sábado por la mañana en el predio Casasol y luego partirá rumbo a Buenos Aires para quedar concentrado a la espera del cruce ante el Lobo. Con el respaldo que dan los buenos momentos, Madelón se toma su tiempo. Y Unión, que viene en alza, lo agradece.

