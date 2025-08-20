Leonardo Madelón tiene todo claro en Unión para recibir a Huracán

El DT de Unión, Leonardo Madelón, ya va ultimando detalles para jugar ante el golpeado Huracán en el 15 de Abril por la 6ª fecha de la zona A del Clausura

Unión atraviesa un momento positivo en el torneo Clausura y buscará extenderlo este sábado cuando reciba a Huracán , desde las 17.05, por la 6ª fecha del grupo A. Con la confianza en alza tras el resonante triunfo en Alta Córdoba, Leonardo Madelón repetiría la formación. En pocas palabras: "equipo que gana no se toca".

El entrenador cuenta con la ventaja de tener a todo el plantel a disposición, ya que no hay lesionados ni suspendidos, lo que le permite planificar la semana con tranquilidad y sin contratiempos. Justamente en la práctica de este miércoles por la mañana ya se empezó a hacer fútbol, pero sin parar aún los 11, aunque serían los mismos si no surgen contratiempos.

Los entrenamientos se llevarán a cabo hasta el viernes por la mañana en el predio Casasol y por la tarde-noche el plantel quedará concentrado a la espera del duelo ante el Globo.

Leonardo Madelón Prensa Unión

Unión, con los mismos 11

La actuación sólida frente a Instituto dejó conforme al cuerpo técnico, por lo que no se esperan modificaciones. Madelón encontró equilibrio y solidez, y con crecimiento en todas sus líneas. Del otro lado estará un Huracán golpeado, que llega a Santa Fe tras ser eliminado de la Copa Libertadores, lo que podría repercutir tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Una situación que Unión intentará aprovechar para seguir sumando y mantenerse en la parte alta de la tabla.

Con el envión anímico de las últimas fechas y la confianza que transmite un plantel completo y en forma, Unión se prepara con seriedad para un partido que puede ser clave en su objetivo de seguir prendido arriba. El mensaje desde el cuerpo técnico es claro: no relajarse y mantener la intensidad que los llevó a este buen presente.