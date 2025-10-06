Uno Santa Fe | Unión | Unión

Orgullo a flor de piel en Unión: Juan Kuverling fue convocado a la Preselección Sub 17

Unión confirmó que el arquero Juan Kuverling fue convocado a la Preselección Sub 17 para entrenar en el predio de AFA en Ezeiza

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2025 · 19:30hs
Orgullo a flor de piel en Unión: Juan Kuverling fue convocado a la Preselección Sub 17

Unión vuelve a tener representación en los seleccionados juveniles: Juan Kuverling fue convocado por la Preselección Argentina Sub 17 para sumarse a los entrenamientos que se llevarán a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La citación del joven rojiblanco se enmarca dentro de una nueva etapa de observación y trabajo que el cuerpo técnico nacional viene realizando con los proyectos más prometedores del país. Kuverling será parte de un grupo reducido de jugadores que buscarán ganarse un lugar en futuras competencias internacionales, en un proceso que apunta a fortalecer la base del seleccionado juvenil.

Para Unión, se trata de un nuevo motivo de orgullo y satisfacción institucional, ya que confirma el buen trabajo que se viene realizando en el área de inferiores. En los últimos años, el club de la avenida López y Planes logró que varios de sus jóvenes valores sean observados y citados por las selecciones juveniles, algo que ya se transformó en una sana costumbre dentro de la casa tatengue.

Otro pibe de Unión, nuevamente de Selección

Unión
