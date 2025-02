Lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Argentinos en el 15 de Abril

Unión no quiere quedarse en lamentos por la derrota ante Tigre y ahora solo piensa en sumar el primer triunfo de la temporada el viernes cuando reciba, desde las 21.15, a Argentinos por la 4ª fecha del grupo A del torneo Apertura . El saldo es de dos caídas y un empate, por lo que es clave ganar.

Sobre todo en casa, donde debe sacar un plus. Encontró respuestas sobre la hora ante Boca con el gol agónico de Franco Fragapane, pero necesita ser más regular. Sobre todo de visitante, donde por ahora no da pie con bola.

Por eso es clave el apoyo de los hinchas que, pese a que no hay un mango, igual está y llenará como siempre el estadio 15 de Abril. En la previa, el club brindó los detalles de la venta de entradas.

El comunicado de Unión para el partido ante Argentinos

Partido: UNIÓN frente a Argentinos Jrs.

Día de partido: Viernes 7 de febrero de 2025

Partido de Primera División: 22.15 horas

Apertura del Estadio: 20.15 horas

Oficina de Socios:

Miércoles 5 cerrado por Día del Trabajador y Trabajadora de Utedyc

Jueves de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas

Viernes cerrado

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (enero).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

hinchas unión tribuna.jpg Los hinchas de Unión se preparan para el partido ante Argentinos. Prensa Unión

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el viernes desde las 16.00 horas

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $20.000

JUBILADOS: $10.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $5.500

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS