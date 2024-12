"Lo que logró Unión, fue por los jugadores y el cuerpo técnico"

Pero además de su continuidad en el club, Pardo hizo referencia a la campaña de Unión y deslizó alguna crítica hacia la dirigencia y también a los hinchas.

La visión de Franco Pardo

"La verdad que desde lo personal muy contento, creo que tuve un gran año junto al grupo. Cumplimos los objetivos, el balance es muy positivo, terminamos el 2023 peleando el descenso y un año después nos clasificamos para jugar una Copa Sudamericana. Y eso es muy importante para el club y para el plantel", comenzó diciendo.

En cuanto a su recorrido hasta convertirse en titular dijo: "A principio de año cuando no arranqué a jugar fue duro, porque me preparé para ser titular. Pero sabía que la posibilidad iba a llegar, de a poco fui ganando minutos y después pude ser titular, dando lo mejor para el grupo".

Respecto al nivel que fue mostrando el equipo durante el 2024 expresó: "En la primera mitad del año, sucedió que algunos partidos los perdimos por detalles, o perdimos puntos en los últimos minutos. Por suerte lo pudimos corregir, el grupo se convenció de que podía pelear más arriba y lo conseguimos".

"No se pudo lograr la clasificación a la Copa Libertadores o pelear por ser campeón. Pero de todos modos estoy satisfecho con lo obtenido. Quizás si hubiésemos sumado jugadores de experiencia y jerarquía, habríamos tenido más aire para pelear aún más arriba. Nosotros con menos plantel superamos a equipos con mayor potencial y presupuesto", tiró.

LEER MÁS: Unión recibió dinero por Federico Vera y en enero ingresará un monto mayor

En cuanto a su futuro reveló: "Cuando Unión adquirió el 50% de mi pase se fijó una cláusula de salida. No recuerdo la cifra pero era algo acorde a mi rendimiento y a mi edad. Ofertas seguramente llegarán y uno quiere que se valore el trabajo y el esfuerzo, pero lo tomo con tranquilidad y ahora pienso en las vacaciones".

Y continuó: "Este año tuve un salto de calidad en cuanto a lo futbolístico con la camiseta de Unión. Pero uno también quiere estabilizarse en el aspecto económico y creo que es un gran momento para hacerlo. Pero también es un anhelo jugar la Sudamericana con Unión, ya que van a venir cosas muy lindas por la triple competencia"

Consultado por la influencia que tiene el Kily respondió: "El Kily es un DT muy motivador, lo vive como si fuera jugador, nos trata de transmitir su experiencia y personalidad. Siempre nos baja una idea clara que nosotros entendemos a la perfección. Y en lo personal me dio mucha confianza, siempre tuve el apoyo de todo el cuerpo técnico y de mis compañeros".

Por último, Pardo deslizó una crítica hacia la gente y los dirigentes "En algún momento recibimos críticas que no merecíamos, por parte de la gente y también a veces del lado dirigencial. Recibimos malos tratos en algunos momentos, que la gente no supo ver o no se dio cuenta. Por eso, el objetivo que se consiguió, lo hemos logrado nosotros solos y con el cuerpo técnico, tirando siempre para el mismo lado".