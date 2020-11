Los 11 que prepara Azconzábal en Unión para visitar a Bahía

En dicho partido ante Arsenal, Azconzábal decidió no arriesgar a Sebastián Moyano, Brian Blasi y Gabriel Carabajal, quienes ni siquiera viajaron con la delegación. De esta manera se desprende que los tres serán titulares este martes ante Bahía, donde Unión buscará traerse un buen resultado desde Brasil para quedar bien parado de cara a la revancha en Santa Fe.

Los datos negativos para Azconzábal en Unión, ya que así lo manifestó luego del partido ante Arsenal, pasa por la cantidad de jugadores infectados de coronavirus. De esta manera, no podrá contar con Emanuel Cecchini, Marcos Peano, Matías Nani, Nery Leyes y Leonel Bucca, más allá que Fernando Márquez dio negativo en el último test y podría incluso ser titular este martes ante Bahía.

En cuanto a la formación titular, Sebastián Moyano será titular, con lo cual Federico Bonansea, una de las figuras ante Arsenal, ocupará un lugar en el banco de los relevos. Vale recordar que Azconzábal prefirió no arriesgar al exarquero de Aldosivi y Gimnasia, debido al positivo de coronavirus de Peano.

Mientras que en la defensa no habría grandes sorpresas para visitar a Bahía. Ante el positivo de coronavirus de Matías Nani su reemplazante será Jonathan Galván. En tanto que Brian Blasi será el primer marcador central, y como lateral derecho se parará Federico Vera, mientras que en la izquierda estará el capitán Claudio Corvalán.

Azconzábal tendría una sola duda para intentar que Unión pise fuerte ante Bahía en Brasil por la Sudamericana.

En tanto que en el mediocampo sería el sector donde no habría tantas certezas en cuanto al pensamiento de Azconzábal. Ante el positivo de coronavirus de Nery Leyes todo apunta a que su reemplazante sea Juan Ignacio Nardoni, que ingresó en la parte final del partido ante Arsenal. Sin embargo, no habría que descartar que se meta entre los 11 el uruguayo Sebastián Assis.

Si decide Azconzábal plantar un mediocampo con cuatro volantes, por la derecha arrancaría el uruguayo Javier Cabrera, mientras que Ezequiel Cañete sería otro de los internos y Gabriel Carabajal se recostaría por la izquierda, más allá de la libertad que le brinda para desprenderse y buscar los espacios vacíos en la defensa contraria.

La delantera de Unión dependerá si Azconzábal se decide por plantar a tres jugadores en dicha zona o dos. Si es la primera alternativa, se sumaría Cabrera a Franco Troyansky y Fernando Márquez. La presencia del Cuqui, a pesar de tener el alta epidemiológica para poder jugar, no está asegurada debido al parate que tuvo en los últimos días. Si no está en condiciones su reemplazante sería Mauro Luna Diale o Juan Manuel García, más allá que no habría que descartar que con otra disposición táctica también se pueda sumar Kevin Zenón.

Los 11 en los que piensa Azconzábal para visitar este martes, desde las 19.15, a Bahía, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana son los siguientes: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Jonathan Galván y Claudio Corvalán; Ezequiel Cañete, Juan Ignacio Nardoni y Claudio Carabajal; Javier Cabrera, Márquez o García y Franco Troyansky.