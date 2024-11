Los hinchas de Unión bancaron a Kily por sus declaraciones hacia Spahn

Algo que no suele verse o escucharse de que un empleado vaya al hueso contra el empleador. Claramente, Kily siente el respaldo del plantel y de la gente, por lo que no se calla nada y es auténtico. Por eso no oculta sus pensamientos, aunque no deja de ser polémico.

Por eso se esperaba por el cara a cara para intentar avanzar el proyecto propio y, desde ya, la renovación. De ahí no iba salir un punto medio: es positivo o negativo. Cada uno defiende lo que es mejor y por eso la relación permanente de "amor y odio".

Ahora el que salió al cruce fue el propio mandamás Rojiblanco, que admitió "no escuchar" las conferencias "por salud", pero admitió que le llegan los comentarios. Sobre todo los últimos y se despachó al mencionar que " después de un resultado negativo siente que falta todo".

La opinión del hincha de Unión

Entonces UNO Santa Fe elevó una encuesta para conocer la postura de la gente, que mayoritariamente bancó al técnico, que presiona para que se avancen en temas para el armado del nuevo plantel. Esto pone en jaque a Spahn, que deberá hacer una erogación a la que no está acostumbrado por su premisa por mantener el equilibro económico. Ni hablar sabiendo que el 2025 es político.

encuesta kily spahn.jpg El hincha de Unión apoyó la postura del técnico.

Un juego de tensión para ver quien predomina, pero el simpatizante tiene su veredicto, sobre todo con la chance clara de clasificar a la Sudamericana.