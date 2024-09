Los últimos partidos de Unión, exponen aún más a la dirigencia

Cuando Unión tenía todo dado para pegar el salto y quedar como líder del torneo, no supo aprovecharlo. Primero fue goleado por Tigre y luego apenas rescató un empate como local ante Deportivo Riestra.

Unión perdió dos titulares y no sumó refuerzos. Y aún cuando hace 10 días está en condiciones de hacerlo, no vino nadie. Solo sumó a José Vanetta que claramente es una apuesta y no puede considerarse un refuerzo, sino una incorporación.

Es inadmisible lo que sucede en Unión, que perdió a dos titulares como Federico Vera y Mauro Luna Diale y no pudo o no quiso reemplazarlos. Así las cosas, el Kily González tiene menos que en el primer semestre.

Y con la campaña que viene realizando el equipo, es aún más intolerable la actitud asumida por los dirigentes. La desidia con la que se manejaron es insoportable y las consecuencias están a la vista.

Era lógico que Unión tuviese un bajón, dado que el equipo venía rindiendo por encima de sus posibilidades. Y en algún momento, los jugadores podían mermar su nivel.

Y eso es lo que sucedió, desnudando la falta de recambio que tiene el plantel. Al equipo y al cuerpo técnico no se les puede reprochar nada, pero sí a los dirigentes y los hinchas así lo entienden.

Aún cuando el equipo ganaba, estaba claro que se necesitaban refuerzos. Por eso la gente al final de cada partido le apuntaba a la dirigencia expresando su enojo por la inacción de la comisión directiva.

La campaña de Unión sigue siendo muy auspiciosa, pero nada le garantiza que continúe de esta manera. Y es ahí en donde queda expuesta la mediocridad de los dirigentes.

Cuando debían apostar por conformar un plantel competitivo no lo hicieron. No le brindaron las herramientas al cuerpo técnico para potenciar al equipo. Y lo que sucedió en los últimos partidos, es una consecuencia lógica de no haber achicado el margen de error.