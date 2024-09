Unión, ¿terminará el mercado de pases sin refuerzos?

En tanto que Cristian González pretendía como mínimo reemplazar a estos dos jugadores, más allá que también pretendía el desembarco de un lateral izquierdo, un extremo y un volante interno. Los jugadores que tenía apuntados estaban en el exterior.

Una polémica del mercado de pases que dejó secuelas en Unión

Sin embargo, se dio la gran polémica en torno a la inhibición que pesó sobre Unión en FIFA por la deuda con Gustavo Munúa, la cual fue desactivada a las pocas horas del cierre de la chance de sumar a jugadores que militaban en el exterior.

En ese sentido, como contó UNO Santa Fe, Kily González pretendía a Víctor Salazar de Olimpia de Paraguay, Emmanuel Ojeda de Universidad de Chile, y Franco Fragapane de Minnesota United Football Clubde la Major League Soccer de Estados Unidos.

Kily fue muy crítico con la inhibición que pesó sobre el club, y en un momento redujo el mercado de pases solamente a la llegada de Fragapane. Hubo una gran polémica con los dirigentes, y expuso las diferencias en varias conferencias de prensa.

Esto derivó en que el presidente Luis Spahn mantuviera una charla con Kily González. Todo esto fue dejando grandes secuelas, e incluso nadie en el mundo Unión piensa al DT para el 2025, con lo cual el 31 de diciembre es un hecho que se terminaría su ciclo al frente del equipo.

La posición de Cristian González en el mercado de pases

Cristian González se refirió al mercado de pases en la conferencia de prensa que brindó tras el empate ante Deportivo Riestra, y reveló: "Es muy fácil tirar nombres, pero hay que negociar y queda poco tiempo. No es que tampoco me bajo del barco y no quiero jugadores, solo digo que los que tengo son los mejores y las posibilidades por ahora no están. El tiempo pasó y tenemos poco margen. Ni el ascenso está fácil".

Mientras que también indicó: "Es chico Santa Fe y es fácil mandar. Entonces que los traigan (a los jugadores), no soy caprichoso, y me voy recaliente porque no pudimos ganar, pero tampoco puedo hacer milagros. Estoy más convencido que nunca con este plantel y los chicos del club. Si me dicen que le estoy haciendo mal al club me voy. No soy caprichoso ni boludo y quiero pelear el campeonato y con estos pibes lo vamos a hacer".

De esta manera, es un hecho que será muy difícil que lleguen jugadores de jerarquía en el poco tiempo que le queda al mercado de pases y está claro que si llegan será por gestión y responsabilidad de los dirigentes, ya que para Kily González no es necesario sumar si es que los nombres solo se reducen a los que fueron ofrecidos.

Así las cosas, y más allá que quedan seis días para el final, se está cerrando el peor mercado de pases, donde en Unión abunda el dinero en las arcas, con jugadores que se fueron, se siguen yendo y con la nula decisión por parte de la dirigencia de dar un salto de calidad, que coincida con todo lo generado.