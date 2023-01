LEER MÁS: Cómo les fue a los refuerzos de Unión ante Banfield

Durante toda la pretemporada Gustavo Munúa eludió hablar con los medios y solo lo hizo con el sitio oficial de la Serie del Río de la Plata, donde palpitó el debut de Unión frente a Belgrano. Luego, ya no se lo escuchó hablar como DT rojiblanco, e incluso se llamó a silencio tras el empate ante Banfield.

Gustavo Munúa.jpeg Gentileza | Serie Rio de La Plata

Vale recordar que Gustavo Munúa entró en conflicto en las últimas semanas con la secretaría técnica comandada por Roberto Battión y Esteban Amut como consecuencia de diferencias bien marcadas en cuanto a los objetivos en el mercado de pases.

De hecho, más allá que en este momento reine una tensa calma, se trata solo de un impasse, según se pudo averiguar, para llegar sin inconvenientes al final del mercado de pases, donde las decisiones más importantes en este momento se están tomando con los pedidos de Gustavo Munúa y la decisión final del presidente Luis Spahn, pero sin una comunicación directa entre el DT y la ST.

El llamado a silencio de Gustavo Munúa se interpretó en primer momento como un síntoma de que no había firmado su contrato y que por ese motivo había decidido no tomar contacto con los medios. Sin embargo, por lo que se pudo saber, el DT de Unión no quiere ser consultado sobre los refuerzos, el mercado de pases y mucho menos de su relación con la secretaría técnica, lo que a esta altura más allá de que reine una tensa calma todo apunta a que no habrá una vuelta atrás, ya que incluso coincidieron en el Florencio Sola, pero sin contacto alguno.