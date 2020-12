Lucas Gamba: "Siempre que puedo veo a Unión"

LEER MÁS: Lucas Gamba es duda en Rosario Central para recibir a Unión

Más adelante reconoció que "fuimos bastante irregulares, hubo partidos que jugamos bien, en todos los partidos creo que tuvimos buenos momentos, en otros no tanto, nos costó bastante porque nos llegaban y nos convertían. Nos encontramos con un Banfield en gran nivel, River es el mejor equipo de la competencia, se perdieron puntos claves pero ahora nos focalizamos en lo que podemos hacer en esta etapa del campeonato".

Cuando dio su opinión sobre el actual cuerpo técnico de Central, Gamba expresó que "Kily González es un muy buen técnico, muy apasionado que quiere mucho al club y que nos vaya bien a todos, tenemos un buen ida y vuelta. Le deseo lo mejor porque se lo merece, tanto él como todo el cuerpo técnico".

Indudablemente que Unión es parte de un camino muy importante en la trayectoria del cuyano. Al momento de dar su opinión de la actualidad del Tate, no dudó en apuntar que "vi partidos de Unión, a veces no puedo porque entrenamos pero siempre que puedo lo veo. No me gusta opinar del trabajo de otra persona pero tuvo partidos muy buenos y en un principio se lo veía superior a sus rivales. Después sintió el golpe de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, le afectó mucho a todos y seguramente buscará reponerse porque tiene muy buenos jugadores".

En la parte final, añadió que "con Central pasamos por varios esquemas. Arrancamos con 4-3-3, después pasamos a jugar con línea de cinco, ahora estamos con 4-3-1-2, pero uno se tiene que acomodar a todo, el técnico sabe que es lo mejor para cada uno, hay que sacarle el fruto con el trabajo día a día. Estamos conociéndonos con un plantel que tiene muchos chicos nuevos, jóvenes y que están dando sus primeros pasos en Primera División".