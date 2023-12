"Kily González seguirá en Unión, coincidimos con sus requerimientos"

En cuanto a si Unión sumará a un manager, Luis Spahn reveló: "Todos los mercados de pases se manejan con el cuerpo técnico de turno, ya que tienen que dar la conformidad de lo que quieren. Es muy difícil encontrar a un secretario técnica, con lo cual nos apoyarnos en dos o tres personas, como Martín Zuccarelli a quien consultamos permanentemente. Quedó una amistad. Esas consultas son gratis, no todo es totalmente de un solo color. Su aporte no es desinteresado, forma parte del negocio, de su trabajo, que es ofrecer jugadores. Trabaja con la representación de Christian Bragarnik, pero no tiene recompensa económica. Si encontramos la persona adecuada le daremos curso, Mauro Cetto estaba muy gustoso de venir pero luego no pudo por una cuestión familiar".