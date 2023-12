Spahn: "Le pido disculpas a la gente de Unión por la angustia que vivieron"

El presidente Luis Spahn, arrancó: "Las cosas no salen como uno espera, planifica o desea, el punto de partida es pedirle disculpas a la CD, a todos los socios, simpatizantes y a la gente que sufrió con Unión, por esta angustia propia del deporte, fue tensa, caló muy hondo, cuando funciona son los jugadores y el técnico, cuando no funcionan es de los dirigentes. Hay que pedir perdón y disculpas, vamos a trabajar para volver a la senda. Llevamos 14 años de gestión y es verdad que tuvimos dos años malos, el descenso de 2013 y este año, pero no nos exonera, ya que tenemos la obligación de llenar de alegría a toda la gestión. Pasan cosas que no deberían pasar. El club no está mal pero se pueden hacer las cosas mejor.

Cuando se le preguntó por el mal asesoramiento al que hizo referencia en el arranque y si el apuntado era Roberto Battión, exsecretario deportivo, tiró: "No es que yo agarro y testeo 300 o 500 jugadores. Trajimos al goleador de Bolivia, al goleador de Paraguay, al goleador de Uruguay, y resulta que no tuvimos los resultados. Posiblemente sea un tiro por elevación para Battión, tuvieron expectativas que no se cumplieron, dijeron que Aued iba a ser la manija del equipo, y prácticamente no pudo jugar. Gastamos mucha plata en Ramos, ellos estaban convencidos en su estadística. No lo cometió Battión al error, lo cometí yo que dije que sí".

Sobre por qué no se jerarquizó el plantel de Unión en función de las importantes ventas que se hicieron, Luis Spahn contestó: "Terminó la Sudamericana y nos agarró el karma que termina la participación internacional y los rendimientos bajan, el técnico dio un montón de explicaciones. De números es muy difícil hablar, dije que si no entienden que el club no vendía por millones de dólares no existía más como institución. No se crean que por vender tenemos derechos de compra, sino que es para cubrir los déficit. Nos sale cuatro o cinco millones el partido, y la logística de visitante con 4 millones. Necesitamos 20 millones para presentarnos a jugar. Hay premios por objetivos, luego hay que pagar un collar de alquileres, con 4 o 5 millones más, luego están los impuestos a las ganancias...".

En cuanto a si está cumplido su ciclo en Unión, Spahn remarcó: "No lo creo, porque el funcionamiento del club es excelente, en un club donde en las dos décadas anteriores no estaba al día el personal ahora lo está, ahora crecieron los deportes, la escuela tiene computadoras, aires acondicionados en todas las aulas... Y así puedo hablar de varias facetas. Mientras demostremos que somos superiores a un montón de comisiones vamos a seguir. ¿Qué hicieron desde 1965 a 2009 con la Pajarera? Se saneó la economía, se pudo tener a un equipo estable, es posible que la gente no lo entienda".

Luis Spahn.jpg Prensa Unión.

"Nos preocupa que haya un personaje importante, ganamos por el 49% contra el 51%. Al presidente Milei entonces no lo quiere la gente ya que el 70% no lo votó. Vento a defender la institucionalidad. Si miramos los últimos años al desgaste lo superarnos con voluntad, hay un montón de avances, en deportes e institucionalidad. Es una preocupación de los unionistas que no pude ser que se ataque la institucionalidad", remarcó Spahn, titular de Unión.

Y agregó: "Puede ser que se haya puteado a CD en 15 equipos, son 12 equipos y otros que no estaban en la línea del descenso. Cuando le ganamos a Central Córdoba 1-0 como visitante, todo el estadio puteaba a la comisión y al técnico. Acá salvaguardamos a la institucionalidad o le damos cabida a los movimientos golpistas. Si alguien encabeza un llamado a firmas y en ese llamado dicen que van a pedir una Asamblea para removernos, no solo que es golpista, sino desubicado y deshonesto. Además, es anti institucional, con el fin de hacer daño hacen cualquier cosa. Tenemos un desafío de llegar al socio de entre 18 y 24 años, los de más de 25 años sabemos que saben las penurias que pasó el club. Vamos a tener una sensación nueva de Unión en Primera y Colón en la B".

"Tenemos ventas internacionales, jugadores en la selección, pero la gente quiere más, los comprendo, pero tienen una visión de la película determinada. Tenemos a la gente mayor que no se moviliza tanto y tenemos un apoyo importante, ya que conocen a la historia del club. Y hay una franja menor que conocieron las mejores épocas, de ir a Brasil, jugar copas, que son las que más se movilizan. Tuve que bloquear casi 500 teléfonos, ya que viralizaron mi número. De los que bloqueé 450 no tienen imagen. Estamos en un cambio cultural, donde todo se maneja por las redes sociales".

En cuanto a la suspensión de los encuentros con los opositores en Unión, Spahn remarcó: "Hicimos dos reuniones con la oposición, sirvió para que nos interpelen, para que nos requieran un plan de acción y para que al día siguiente hagan una gira por las radios. Fue un momento agradable, charlamos pero no le sirvió al club ni a la CD, ya que no hicieron ningún aporte".

También se le preguntó sobre las inhibiciones, y Luis Spahn dijo: "Lo inhiben a Unión porque no paga, ya que somos un granito de arena de la montaña, ya que hay 24.000 millones de dólares que no se pueden sacar al exterior. Si seríamos los únicos que no pagamos tendría un grado de vergüenza. Fuimos privilegiados, ya que primero el gobierno bloqueó a los servicios, y luego a los insumos. Ahora a medicamentos... Tenemos un grado de honestidad de la gente y los voy a defender a rajatabla. Para eso hay que vender y dejar plata en negro en el exterior, son distintas circunstancias. La otra es arriesgarse, y no me voy a arriesgar, a hacer una venta en el exterior y que se gire dinero al club y otra a los clubes deudores".

Y sobre las Asambleas truncas en Unión, Luis Spahn opinó: "Con este nivel de violencia, haremos tanto las Asambleas como sea posible y las vamos a suspender como nos autorice Personería Jurídica. Nuestro objetivo es suspenderla cuando no estén dadas las condiciones. La vamos a hacer en febrero".