" Estamos en un momento de crisis institucional por los resultados del fútbol. El equipo está en una situación incómoda y tenemos confianza que lo revertiremos. Ahora está todo en manos de Sebastián (Méndez, el DT), con este grupo de jugadores que nos dieron muchas satisfacciones, que participaron de ciclos exitosos, como el clásico y la Sudamericana. Confiamos en que Sebastián pueda articular sus cualidades para lograr resultados", apuntó.

A lo que agregó: "La situación del fútbol profesional genera preocupación en los hinchas de buena fe. Estamos todos preocupados. La comisión directiva está doblemente preocupada. Tenemos la responsabilidad de administrar. No se lograron los resultados esperados y estos mandan en el fútbol. Decir que hubo partidos donde merecimos más es parte de la historia y ahora hay que mirar al futuro. Estamos ocupándonos".

"Estamos muy cerca de concretar algunos requisitos que nos pidió Sebastián que otros no pedían. Lo hacemos en forma personal y en nombre de la comisión hacemos un mea culpa sobre los rendimientos de los jugadores donde hicimos inversiones. Las incorporaciones fueron decisiones del club y poco es de interés si es de otro. El club es quien incorpora y no dieron resultado. Quien tiene la última palabra es el presidente y yo aprovechó siempre las sugerencias. Estamos a la espera de que levanten y den lo mejor de sí para revertir esto", ahondó.

Luis Spahn 1.jpeg El presidente de Unión, Luis Spahn, tocó varios temas importantes en la "crisis institucional" producto de los malos resultados del fútbol.

Luis Spahn, directo al hueso en Unión

—Las inhibiciones: "Es posibles que haya alguna más (llegaron por las dudas de Santiago Mele y Bryan Castrillón). Nuestras deudas fueron tomadas en situaciones cuando se podía girar al exterior. Cumplimos con algunas cuotas. Como Unión no tenía antecedentes en años anteriores, el resultado fue autorización cero. Estamos trabajando en diferentes frentes para girar a los clubes mediante la Conmebol. Si recibimos un respuesta negativa, haremos una petición para que sea girado a través de FIFA. Ese saldo de 183.000 dólares por la luz puede ser utilizado. Girar al doble de costo es injusto, pero está pasando en todo el país. Recibir dólares a 220 y pagar a 420 pesos".

—Renovaciones y la salida de Gustavo Munúa: "El caso de (Imanol) Machuca es algo común. Estamos haciendo mejoras salariales para ordenar contratos con inflación baja. La idea es que haya contratos firmados hasta 2025. Con (Franco) Calderón y (Lucas) Esquivel estamos negociando. Tienen contrato hasta fin de año. Lo de Munúa está arreglado y no se le paga la totalidad del contrato. No hay ningún plazo todavía. Estamos buscando una alternativa para abaratar la salida de Gustavo. En medio de ese tema no podemos dar más detalles".

Luis Spahn, más firme que nunca en Unión

—"Aclaré que no expondremos la responsabilidad sobre quién sugirió la renovación del técnico. La decisión es de la institución y no vamos a ventilar los criterios. Esta comisión está firme y convencida de lo que está haciendo. En las redes y ámbitos de la información, recibimos en forma sistemática presiones hacia mí. Esas ahora se trasladaron a los directivos. Estamos convencidos de nuestro mandato y orgullosos de al designación en las urnas. A nadie se le ocurrió renunciar. No hubo ningún amague de renuncia y me siento respaldado por mis pares, con muchos desafíos por delante", apuntó.

—Secretaría técnica: "Estamos en la búsqueda. Es muy complicado encontrar alguien con los conocimientos necesario que no tenga ambiciones de querer ser técnico. La prueba está en que la mayoría de los clubes no lo tiene. No sé si es el momento más crítico desde que estamos, pero sí quizás estamos en una ocupación en el fútbol profesional, donde no hay resultados satisfactorios. Tenemos dos puntos débiles: el fútbol profesional y las falacias que se mencionan".

—Asamblea: "El tema de la Asamblea queremos conciliarlo con las otras agrupaciones".

—La suspensión del partido ante Lanús: "Tuvimos una situación metrológica anormal. Posiblemente todos supieron de la inclemencia a la altura del piso, pero arriba la cosa era más intensa. Entonces pensamos que no había que arriesgar un arreglo para ese momento. Nosotros no tenemos nada que ver en el aspecto de seguridad fuera del estadio. En este sentido debe ocuparse la secretaria de seguridad de la provincia, donde muchas veces no coincidimos en los despliegues. Ellos son los especialistas y tenemos que acatar".