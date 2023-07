Machuca está en Brasil mientras se espera el comunicado de Unión

Imanol Machuca chegou driblando.

O novo atleta Fortaleza já está na capital cearense. Ficamos no aguardo aqui no desembarque, mas o argentino de 23 anos saiu por um local alternativo. Tricolores que estavam no mesmo voo relataram que ele chegou acompanhado de um agente. pic.twitter.com/W0Xouy0lxb