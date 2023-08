LEER MÁS: ¿Unión inició gestiones para repatriar a Jonatan Álvez?

"La verdad es que es una ciudad muy linda, es más, todavía no he tenido tiempo de conocer, por el tema que estuvimos mucho de viaje y demás. Cuando se pueda también habrá lugar para distenderse, cuando se puede, se puede", comenzó diciendo Imanol Machuca.

En cuanto a cómo lo recibió el entrenador Juan Pablo Vojvoda en Fortaleza, Imanol Machuca dijo: "La verdad que muy bien, el club es un muy buen club. Juan Pablo también, el cuerpo técnico, los compañeros argentinos que hay, la verdad que muy bien, así que nada, muy contento de estar acá".

Luego, se lo metió de lleno a su polémica salida de Unión para pasar a Fortaleza, e Imanol Machuca contestó: "Hubo un entreviero. La verdad que no era necesario tanto discordia. Pero bueno, son cosas que por ahí pasan. Yo quería salir obviamente de la mejor manera de todo eso, pero bueno, son motivos, cosas que pasan y ya de otros temas se hablará más adelante".

Imanol Machuca.

Sobre cómo quedó la relación con Unión, Machuca dijo: "Quedó bien, la negociación ya se hizo, ya de los dos lados llegaron a un acuerdo y quedó bien. Yo tampoco estaba muy metido, lo que estaban metidos eran mi agente y demás, pero bueno, se pudo solucionar y acá estamos".

En otro tramo se le preguntó si lo ayuda tener a varios compañeros argentinos, entre ellos Emanuel Britez, con quien compartió plantel en Unión, e indicó: "Obviamente se hace mucho más fácil cuando es así. No, sí, obviamente, como decís vos es una ventaja más, obviamente ellos lo hicieron de la mejor manera, les explicaron un poco también cómo se maneja el club, cómo son las cosas y nada, estamos acá en nuestro grupito como quien decide, de Argentina".

Se lo metió en la salida de Sebastián Méndez como DT de Unión, y sobre esto Machuca destacó: "La tomamos obviamente mal, por ahí son cosas que se le pasa a uno, quien dice por la cabeza, él tomó una decisión y creo que por ahí no fue la adecuada. Pero bueno, obviamente que nos pegó, nosotros teníamos un claro que teníamos que seguir, después vino Kily González, la verdad que él y el cuerpo técnico de 10 se vinieron a trabajar. Después de todo lo que había pasado, ahora están ahí y también un buen cuerpo técnico".

En tanto que se le dio la chance de hablarle al hincha de Unión, del cual no se pudo despedir en cancha y quedó dolido por su salida, y dijo: "Fue todo muy rápido, no me pude despedir de mis compañeros, que fue por ahí también lo que más me molestó. Fue todo muy rápido ¿y al hincha qué le puedo decir? Siempre estuvo. Yo le di todo al hincha como ellos me dieron a mí. Solamente que hay cosas que ellos por ahí no saben, no saben cómo son las cosas. Pero quiero dejar algo claro, que yo siempre di todo por la camiseta. Pero estoy muy agradecido con el hincha, que siempre estuvo, y le deseo lo mejor".

También se le preguntó por la victoria de Fortaleza ante Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Sudamericana, reveló: "Yo creo que fue un buen partido de parte nuestra, sacamos el resultado fuera de casa, ahora el martes lo definimos en casa, con nuestra gente y demás, ya sacamos una gran ventaja y espero que la podamos aprovechar. Si Dios quiere y como todo va, ojalá y se de que pasemos a otra etapa".

En el final se le preguntó por el fútbol brasileño y cómo está jugando en Fortaleza, y Machuca contó: "El fútbol brasileño es intenso, se juega más a los toques, es un fútbol muy bueno, ha visto a equipos brasileños cómo juegan, y acá, más en Brasileirao, casi todos los equipos te juegan de la misma manera. Proponen jugar, intensidad y nada, termina siendo por ahí un defesa contra ataque, no, muchos ataques. Entré como extremo izquierdo, y el otro día en Copa Sudamericana entré en una segunda punta, pero puedo jugar en frente de ataque en todas las posiciones", agregó Imanol Machuca sobre su nueva etapa en Fortaleza.