Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Se conoció la lista de convocados de Unión para visitar a Lanús por la 2ª fecha del Apertura con novedades

Unión ya tiene definidos los jugadores que estarán a disposición para el duelo de este jueves ante Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez por la 2ª fecha del Torneo Apertura, y la nómina armada por Leonardo Madelón llega con algunas novedades relevantes.

El plantel realizó este miércoles por la mañana su último entrenamiento en el predio y, tras el almuerzo, partió rumbo a Buenos Aires para esperar concentrado el compromiso frente al Granate. La principal ausencia es la de Augusto Solari, quien quedó al margen debido a una molestia muscular. El cuerpo técnico decidió preservarlo.

• LEER MÁS: Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Quienes todavía deberán esperar son Brahian Cuello, que no fue incluido ya que aún no se encuentra habilitado para competir. Al igual que Lucas Menossi, que recién tiene unos días incorporado.

• LEER MÁS: Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Más allá de estas situaciones puntuales, el resto de los convocados son los mismos que vienen de ser citados en el debut ante Platense, lo que marca la intención de Madelón de sostener una base en este inicio de torneo.

Los convocados de Unión