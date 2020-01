¿Madelón dejó abierta la puerta para alejarse de Unión?

"Esto no me huele a despedida, vivo el día a día, está al tanto el cuerpo técnico, esperando el día de mañana tenemos que hacer un buen papel, pusimos el mejor equipo y el fin de semana será reflexivo, vamos a estar con la mejor onda. Termina, gustó o no gustó, vamos a los problemas. Estamos aplicados al trabajo, la parte que corresponde a su manera y en el horario que crean conveniente lo harán los dirigentes", cerró Leonardo Madelón la conferencia de prensa que brindó este jueves, donde no permitió preguntas, en la previa del encuentro ante el líder Argentinos, de este viernes desde las 21.45, en el estadio 15 de Abril.

El miércoles por la noche se informó que el entrenador brindaría declaraciones luego de lo convulsionado que estuvo el mercado de pases para Unión, donde a pocos días de la reanudación del certamen perdió a tres jugadores titulares como Nelson Acevedo (se fue a Defensa y Justicia), Damián Martínez (fue vendido a Rosario Central) y Yeimar Gómez Andrade (Seattle Sounders FC ejecutó la cláusula para contratar al colombiano).

Es que luego de ese cimbronazo se comenzó a mencionar la chance que el Francés deje su cargo, molesto por esta situación y por la imposibilidad que tuvieron los dirigentes de sumar a los refuerzos que el entrenador le pidió a los dirigentes como prioridad, con lo cual se tuvo que conformar con las alternativas que fueron surgiendo en el mercado de pases.

• LEER MÁS: Madelón tiene casi listo el primer equipo y después hablará con la prensa

Este jueves, en el entrenamiento que se desarrolló en el Predio Casasol, estuvieron presentes el presidente Luis Spahn, el vocal 2º José Cardonnet y el manager Martín Zuccarelli, quienes dialogaron con Madelón, según informó y pudo reflejar con una imagen en sus redes sociales la entidad de la Avenida.

El entrenador, en su monólogo, informó que iba a hablar en representación del cuerpo técnico, donde se refirió a la importancia del partido ante Argentinos, de sus logros desde que llegó al club, pero en esa parte final fue algo confuso pero como no hubo lugar a preguntas y repreguntas pudo haber pasado desapercibido.

• LEER MÁS: Madelón: "Me siento tan bien, feliz y limpio que no tengo que explicar mi honestidad"

Lo concreto es que el entrenador rojiblanco está muy molesto con la situación, lo que originó la visita del presidente, su monólogo ante los medios para despegarse de la postura dirigencial, donde incluso manifestó que por la tarde hablaría Luis Spahn en conferencia, cuestión que no fue informada, y que le agrega un gran interrogante a las próximas horas en Unión, que puede potenciar los ánimos ante un resultado negativo ante Argentinos, o bien comenzar a tapar todo lo vivido en los últimos días con una buena producción, y un resultado positivo.

"El fin de semana será reflexivo", deslizó el Francés en una clara evidencia de lo antes expresado, con lo cual si tiene que pensar algo es porque en la reanudación de la actividad oficial para Unión hay más incertidumbres que certezas en cuanto a la continuidad del proyecto deportivo exitoso que lleva dos temporadas y media.