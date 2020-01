Con mucha expectativa se aguardaba la convocatoria de Leonardo Madelón a conferencia de prensa, en el marco de un cierre de libro de pases con mucha sangría para el plantel que tiene a su cargo.

Desde temprano, el presidente Luis Spahn y el director deportivo, Martín Zuccarelli, asistieron a Casasol para observar el último entrenamiento previo a recibir a Argentinos Juniors. La práctica tenía previsto dejar ingresar a los medios a los últimos minutos y fue allí que se conoció la novedad: Madelón no aceptaría preguntas.

Entonces llegó el actual conductor e inició su monólogo de la siguiente manera: "Quería hablar desde la experiencia de los años que me enseñaron cosas. Entendía que había que buscar el momento para explicar cosas. Vengo en representación del cuerpo técnico, el vestuario está bien, tuvimos una semana donde el hincha de Unión sintió un shock por la ida de jugadores, eso lo tiene que explicar esta tarde o cuando corresponda la dirigencia, yo hablo como cuerpo técnico".

Más adelante apuntó: "La profesión me enseñó a sacar los problemas y dedicarme a pleno al trabajo, cuando hablamos con los jugadores el equipo estuvo impecable, predispuesto siempre. Preparamos todos el partido con Argentinos Juniors y en el vestuario estamos muy bien. Excepto la ida de jugadores que se defininió en los últimos dos o tres días. Hay que esperar tranquilos, hicimos un buen equipo que hará un buen partido ante el puntero, convencidos de que nos va a ir bien".

El técnico de Unión en su discurso se detuvo a hablarle al hincha y no dudó en afirmar: "El hincha tiene que estar tranquilo, tiene un cuerpo técnico que tiene mucha capacidad, tuve suerte de juntar gente, capacitar a los jugadores, mañana nosotros no jugamos, juega Unión, no juega el entrenador, el presidente, la política. Juega su Unión y le quiero hablar al hincha, van a tener un buen equipo que hará un buen papel, para intentar ganar".

Seguidamente enfatizó: "Quiero hablar del recorrido de uno en la situación que estoy. Me siento tan bien, feliz y limpio que no tengo que explicar mi honestidad, si uno es honesto no tiene que decirlo a cada rato. Todo lo que se prometió desde que ascendimos se cumplió. Se afianzó al equipo en Primera y lo hicimos entre todas las partes después jugaron bien, consolidamos al equipo, se vendieron jugadores, nos fue muy bien con nuestro rival, no enemigo. Nos fue bien en este tiempo, eso ayuda a sobrellevar el estado de ánimo".

En otro tramo de su monólogo recordó: "Si faltaba algo era clasificar a un torneo internacional, se logró dos veces, estoy por encima de lo que se pueda decir. Juega Unión, ni Madelón ni los dirigentes, ni la oposición, nos debemos a este club. Honestidad brutal, no inventen manchas ni corrupción. Ni la economía me mueve. Pongo el mejor equipo le hablo con coraje, tenemos derechos adquiridos. El vestuario está todo bárbaro, nos pidieron que estemos todos juntos. El club explicará lo sucedido en la salida por los jugadores, quiero saludar al pueblo tatengue".

En su parte final no dudó en aportar: "Esto no me huele a despedida, vivo el día a día, está al tanto el cuerpo técnico, esperando el día de mañana tenemos que hacer un buen papel, pusimos el mejor equipo y el fin de semana será reflexivo, vamos a estar con la mejor onda. Termina, gustó o no gustó, vamos a los problemas. Estamos aplicados al trabajo, la parte que corresponde a su manera y en el horario que crean conveniente lo harán los dirigentes".