Madelón: "No se nos pasa por la cabeza no pasar esta serie"

Se acerca otro momento esperado para Unión, el que sus hinchas vienen imaginando desde la segunda clasificación. Hay un condimento extra: el Tate es junto a Atlético Tucumán, el otro equipo del interior en participar de una competencia internacional en 2020.

Por eso Leonardo Madelón también es consciente que se juegan dos partidos muy importantes en la historia de la entidad. Este miércoles, en la conferencia de prensa organizada por Conmebol, el DT charló con la prensa de este lindo momento.

En el inicio afirmó que "estamos muy positivos, entrenamos muy bien, a full, pensando en el partido de mañana, el equipo con Argentinos hizo un buen partido, con Estudiantes también hasta el gol, la formación la vamos a confirmar mañana porque vamos a analizar al Mineiro, cuántos volantes ponen, posiblemente cambiemos de estrategia".

Y más adelante, agregó: "Orgullosos de representar a Unión, el hincha me imagino que también, el vestuario está contento, nos toca un equipo grande, es lindo, no se nos cruza por la cabeza no pasar, Mineiro tiene un técnico que conoce el fútbol argentino, nos vienen estudiando. Vamos a hacer un partido completo, esperemos que nos salga bien, hicimos mucho entrenamiento visual, con clases teóricas, que el hincha esté tranquilo".

Al momento de brindar más detalles del Galo, Madelón apuntó: "Es un grande, un equipo con historia, nos van a ceder terreno en algún momento, es todo difícil. Defender bien es importante, a Vélez le costó una enormidad. Está todo muy parejo, conocemos a Mineiro muy bien, lo vimos con Uberlandia y Coimbra, no es un buen parámetro porque es un torneo regional inferior a los dos partidos que jugamos nosotros. Nos jugamos cosas lindas".

En otro tramo de la charla, el entrenador rojiblanco reafirmó que "con Estudiantes estábamos mejor y de la nada en una pelota detenida nos cuesta el partido, me gustó el orden, el cumplimiento del plan, estamos en deuda en situaciones de peligro. De tener 7 a 10 córners por partido pasamos a 2 o 3, es un síntoma que tenemos que mejorar, pero yo estoy contento, feliz, muy tranquilo, no nos mata la ansiedad. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival con jugadores llenos de recursos, si lo dejamos actuar nos van a complicar".

Está por demás de claro que Madelón junto al resto de su cuerpo técnico vienen trabajando con mucha antelación para que no quede ningún detalle librado al azar de los brasileños. En este sentido disparó: "Mineiro trabaja con un sistema 4-3-3 en estos partidos, se meten los extremos, triangulan mucho, los marcadores de punta pasan mucho al ataque. Maicon o Patrick son importantes, un entrenador que salió de un país con problemas que llegó a Brasil para crecer, ellos nos están scouteando mucho, va a ser un partido de mucho temple y actitut, después vemos si tengo razón o me equivoqué".

En la parte final, agregó que "si nos llenamos de precauciones le damos mucha importancia al rival, Unión logró prestigio en esta última etapa. Vamos a hacerlo valer, queremos imponernos acá y si podemos hacerlo afuera mejor, no hay nada más lindo que salir a ganar. Si tenemos que salir a ganar otra vez, no está prohibido soñar y pensar en grande, es gratis y lo vamos a utilizar".