Madelón prepara el equipo de Unión y mantiene dos dudas para recibir a Defensa y Justicia

El Tatengue recibe este viernes a las 21.45 a Defensa y Justicia por la fecha 12 del Clausura, con la necesidad de recuperarse tras tres derrotas consecutivas.

Madelón analiza variantes para el equipo de Unión que recibirá este viernes a Defensa y Justicia en el 15 de Abril.

Unión ultima detalles para volver a presentarse ante su gente y buscar una reacción después de una seguidilla adversa. El equipo de Leonardo Madelón recibirá este viernes a Defensa y Justicia, desde las 21.45, por la duodécima fecha del Torneo Clausura. El entrenador todavía analiza algunas variantes para definir la formación que intentará cortar la mala racha.

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Dos puestos que todavía no tienen dueño

Madelón tiene prácticamente encaminado el equipo, aunque conserva interrogantes en algunos sectores. La principal incógnita aparece sobre el lateral derecho, donde Juan de Dios Pintado y Tobías Rubio pelean por quedarse con un lugar desde el comienzo.

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La otra modificación que evalúa el cuerpo técnico está relacionada con el ataque. Eric Ramírez cuenta con chances de ingresar en lugar de Julián Palacios, una alternativa que podría darle al equipo una presencia diferente en los metros finales.

Las decisiones se terminarán de tomar en las horas previas al encuentro, aunque el entrenador ya trabaja sobre una base definida para enfrentar al conjunto de Florencio Varela.

Unión necesita volver a sumar en casa

El compromiso ante Defensa llega en un momento en el que el Tatengue busca recuperar sensaciones positivas. Unión acumula tres derrotas consecutivas en el Clausura: perdió frente a Talleres en Córdoba, luego cayó como local ante Independiente y finalmente fue derrotado por Boca en La Bombonera.

Por eso, el partido en el 15 de Abril aparece como una oportunidad importante para cambiar el rumbo y volver a conseguir un resultado que permita recuperar confianza.

Con este panorama, el posible equipo rojiblanco estaría integrado por Mansilla; Pintado o Rubio, Rocha, Ludueña, Ayala; Luna Diale, Mosqueira, Malcorra, Cuello; Ramírez y Tarragona.

La formación definitiva todavía no fue confirmada y Madelón tendrá que resolver las últimas dudas antes del comienzo del partido. El árbitro será Darío Herrera, quien estará al frente del encuentro correspondiente a la fecha 12 del campeonato.