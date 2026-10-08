Unión estrenará camiseta en el partido frente a Defensa y Justicia

Este viernes, el Tate recibirá al Halcón de Varela y la novedad tendrá que ver con que los jugadores lucirán una nueva camiseta que se trata de una edición especial

La principal novedad que tendrá el partido que este viernes Unión jugará ante Defensa y Justicia , pasa sin dudas, por la camiseta con la que saldrán los jugadores a la cancha.

Y es que el Tate estrenará camiseta, se trata de una edición limitada y este jueves se la dará a conocer a través de las redes sociales de la institución.

Unión estrena una camiseta de edición limitada

En diálogo con Radio Gol 96.7, Leonardo Ambroggio, integrante del departamento de marketing, brindó detalles respecto a la nueva camiseta que lucirá el equipo rojiblanco.

"No es una camiseta retro, sino una prenda que toma varios elementos históricos de la vida del club. Tratamos de absorber los mayores gastos posibles para que el socio que nos acompaña habitualmente tenga un descuento bastante agresivo y pueda adquirirla", aseguró.

Para luego agregar: "En nuestras ediciones especiales no estampamos sponsors. Le tenemos que agradecer a las marcas que nos acompañan porque entienden la acción, comprenden lo que significa para el hincha y nos permiten jugar un partido con la camiseta limpia".

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El lanzamiento oficial de la camiseta se realizará a través de las redes sociales del club. En tanto que la venta online se activará de forma inmediata y desde este viernes, ya se podrá adquirir de manera física en la tienda del club.

Por su parte, la indumentaria forma parte de una exclusiva cápsula compuesta por un total de siete artículos, entre los cuales se destacan una remera pre-match (de entrada en calor), prendas en formato oversize, bermudas y camisas de salida.

Al ser una producción que el club adquirió en su totalidad, los productos se venderán de manera exclusiva a través de los canales de la institución. Y en cuanto al número, se confeccionaron un total de 1500 camisetas.