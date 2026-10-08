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En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

El defensor que fue el último refuerzo en sumarse al plantel por la lesión de Lautaro Vargas, tiene chances de sumar sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 09:58hs
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Tobías Rubio tiene chances de debutar con la camiseta de Unión.

Tobías Rubio tiene chances de debutar con la camiseta de Unión.

Este viernes desde las 21.45 Unión recibirá a Defensa y Justicia, obligado a ganar luego de tres derrotas consecutivas. Por ese motivo, Leonardo Madelón planea modificaciones, buscando una mejora en el rendimiento del equipo.

Tobías Rubio podría debutar con la camiseta de Unión

Y una de las variantes que el entrenador podría definir es el debut de Tobías Rubio. El lateral derecho que se sumó al plantel en los primeros días de septiembre por la lesión de Lautaro Vargas, tiene chances de ser titular.

El defensor de 22 años integró el banco de suplentes en los últimos dos partidos ante Independiente y Boca, pero no tuvo la chance de ingresar.

Así las cosas, en el encuentro ante el Halcón de Varela, Rubio podría ser el lateral derecho y en caso de que eso suceda, ingresará en lugar de Juan de Dios Pintado.

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De todos modos, habrá que esperar la confirmación del equipo para saber si finalmente Rubio es titular. El último partido que jugó el defensor fue el 27 de mayo, en el triunfo de Racing 2-0 ante Independiente Petrolero por Copa Sudamericana.

En ese partido, Rubio ingresó para jugar el segundo tiempo, reemplazando a Ezequiel Cannavo y completó 45'. Y en el primer semestre del año, sumó 151' con la camiseta de Racing.

Si finalmente Rubio es titular, será el tercer lateral derecho que utilice Madelón, ya que arrancó el Torneo Clausura con Lautaro Vargas y luego de la lesión que sufrió, su reemplazante fue Juan de Dios Pintado.

Unión lateral derecho
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