Madelón: "Unión se está volviendo un equipo duro y queremos que todos lo vean"

“El empate está bien. Para Unión es importante, porque se valora el triunfo del otro día. Fue una presentación muy buena. El equipo jugó bien y sabíamos que la llegada de (Leandro) Paredes iba a generar una energía de calma y paz para Boca, e hicimos un buen trabajo. No lo pudimos sostener por la presión en el final. Creo que termina siendo justo. Contento, porque dejamos todo”, expresó el DT tatengue en conferencia de prensa.

Madelón destacó el esfuerzo colectivo, pero reconoció que el desgaste pasó factura: “Se complicó, porque tuvimos una intensidad alta en el primer tiempo y parte del segundo. No pudimos aguantar el ritmo que queríamos imponer y ahí se vino Boca. Tuvimos que cambiar para controlar los costados, porque nos llegaban mucho. Era complicado. Pero lo resolvimos y no aguantarlo nos deja un sabor a poco. Igual, si lo analizás como en la previa, no es un mal punto”.

El entrenador también se refirió a algunas jugadas polémicas dentro del área rival: “Hubo una infracción del arquero a (Valentín) Fascendini y la de Mauri (Martínez) no la vi. Es complicado y es un escenario donde no suelen darse algo así. La realidad es que no lo pudimos sostener y terminamos imprecisos. No pudimos cerrar y se sintió. El gasto fue muy grande y hay que mirar el vaso medio lleno. El equipo corrió y entendió el ambiente. Fuimos muy parejos”.

Sobre el aporte de Leandro Paredes, que entró en el complemento, Madelón no dudó en reconocer su jerarquía: “Boca mejoró por necesidad y tuvo que ir. Lo disfruté a Paredes como hincha de la Selección y hablamos con los pibes en el final de la pelota que le metió a Blanco. Es un clase A y contra eso no podés hacer nada. Fue muy meritorio lo nuestro. Si ganamos, es por fruto del trabajo de grupo, porque no tenemos un distinto y contra Boca puede pasar. Para mí, Unión se está haciendo un equipo duro y que todos lo vean. No tenemos que corrernos de esa línea”.

Además, explicó la base del momento positivo que atraviesa el equipo: “No hay magia, solo mucha convicción y generar confianza. Entrenar mucho. Algunos necesitaban una buena paliza física para igualarse con el resto. Ahora hay mayores respuestas. Ahí estuvo la cuestión. Soy de los técnicos estrategas, de ver dónde hay falencias y dónde hacer una trampa táctica. Así que tranquilo, estamos muy bien”.

Se mostró ilusionado con el camino que emprendió el equipo, aunque fue cauto: “Estamos ilusionados con la actitud y la respuesta de los jugadores. Está el mercado abierto y tenemos que estar despiertos. No hay que prometer nada, sino salir de abajo. Después se verá para qué estamos”.

Y cerró con una mención especial a Franco Pardo, de gran presente: “Hablé con él y le dije que tenga los pies sobre la tierra. Lo buscan, por suerte, e hizo un nuevo partidazo. Pero es nuestro por ahora. No miro más allá. Que sea lo mejor. Lo mejor sería que se quede, pero no le vamos a cortar la carrera a nadie”.