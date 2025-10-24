Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newell's

El DT de Unión, Leonardo Madelón, estaría en condiciones de repetir la formación para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura. Hay una baja segura

Unión atraviesa días de planificación y análisis antes de un partido determinante. Leonardo Madelón piensa en qué es lo mejor para visitar a Newell’s por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura, donde el Tate buscará sumar para mantenerse en zona de playoffs.

La paridad en la tabla es tan ajustada que una derrota podría dejarlo nuevamente fuera de los puestos de clasificación, por lo que el encuentro en Rosario asoma como decisivo.

El rival también llega con necesidades: la Lepra aún no aseguró la permanencia y tendrá en el banco a Lucas Bernardi, quien asumirá como entrenador interino en un contexto de urgencia futbolística. Fue despedido por la situación Cristian Fabbiani.

Leonardo Madelón Madelón, con chances de repetir los 11 de Unión. Prensa Unión

El plantel rojiblanco cerró la semana de trabajo este viernes por la mañana en el predio Casasol y quedó liberado hasta el lunes, cuando retomará la preparación. La única baja confirmada es la de Augusto Solari, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha. En cambio, Julián Palacios evolucionó de una contractura y llegaría sin inconvenientes al compromiso.

¿Equipo que gana no se toca para Madelón en Unión?

Si bien todo indica que Madelón podría repetir la formación que venció a Defensa y Justicia, el técnico se tomará el tiempo necesario para evaluar variantes y definir la mejor estrategia para un encuentro en el que sumar será fundamental para sostener el impulso y seguir soñando con los playoffs.