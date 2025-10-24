Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newell's

El DT de Unión, Leonardo Madelón, estaría en condiciones de repetir la formación para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura. Hay una baja segura

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2025 · 14:46hs
Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newells

Prensa Unión

Unión atraviesa días de planificación y análisis antes de un partido determinante. Leonardo Madelón piensa en qué es lo mejor para visitar a Newell’s por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura, donde el Tate buscará sumar para mantenerse en zona de playoffs.

• LEER MÁS: No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol

La paridad en la tabla es tan ajustada que una derrota podría dejarlo nuevamente fuera de los puestos de clasificación, por lo que el encuentro en Rosario asoma como decisivo.

• LEER MÁS: "Tengo ganas de seguir en Unión, me gusta el club y también la ciudad"

El rival también llega con necesidades: la Lepra aún no aseguró la permanencia y tendrá en el banco a Lucas Bernardi, quien asumirá como entrenador interino en un contexto de urgencia futbolística. Fue despedido por la situación Cristian Fabbiani.

Leonardo Madelón
Madel&oacute;n, con chances de repetir los 11 de Uni&oacute;n.

Madelón, con chances de repetir los 11 de Unión.

El plantel rojiblanco cerró la semana de trabajo este viernes por la mañana en el predio Casasol y quedó liberado hasta el lunes, cuando retomará la preparación. La única baja confirmada es la de Augusto Solari, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha. En cambio, Julián Palacios evolucionó de una contractura y llegaría sin inconvenientes al compromiso.

• LEER MÁS: Fascendini, un muro para la recuperación de Unión en la goleada ante Defensa

¿Equipo que gana no se toca para Madelón en Unión?

Si bien todo indica que Madelón podría repetir la formación que venció a Defensa y Justicia, el técnico se tomará el tiempo necesario para evaluar variantes y definir la mejor estrategia para un encuentro en el que sumar será fundamental para sostener el impulso y seguir soñando con los playoffs.

Unión Leonardo Madelón Newell’s
Noticias relacionadas
union recibe a platense en busca del segundo triunfo al hilo en la liga nacional

Unión recibe a Platense en busca del segundo triunfo al hilo en la Liga Nacional

Matías Tagliamonte expresó su deseo de continuar en Unión.

"Tengo ganas de seguir en Unión, me gusta el club y también la ciudad"

la reserva de union rescato un empate agonico ante barracas central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

union, sin solari para visitar a newells y con la tentacion de repetir los 11

Unión, sin Solari para visitar a Newell's y con la tentación de repetir los 11

Lo último

¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Último Momento
¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Colón cerró su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

Colón cerró su tercera semana de trabajo con un malestar del plantel en aumento

Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newells

Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newell's

Ovación
Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene

"Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

Buen inicio: Colapinto quedó noveno en las prácticas libres para el GP de México

Buen inicio: Colapinto quedó noveno en las prácticas libres para el GP de México

La Liga Santafesina afronta una atractiva jornada en sus dos estamentos

La Liga Santafesina afronta una atractiva jornada en sus dos estamentos

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras