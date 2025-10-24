El volante Pablo Palacio interrumpió su préstamo en Ferro y deberá regresar a Unión, dueño del 75% de su pase. El mediocampista, que nunca tuvo su chance en el Tate, volverá a Santa Fe luego de otro préstamo, tal como ocurrió desde su llegada desde Independiente Rivadavia de Mendoza.
Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión
El volante Pablo Palacio rescindió su contrato en Ferro y deberá regresar a Unión, dueño del pase. ¿Para quedarse o acuerda ya para ser jugador libre?
Por Ovación
En la última Primera Nacional, Palacio disputó 28 partidos (20 como titular), donde no marcó goles y aportó dos asistencias. Su vínculo con Ferro se extendía hasta diciembre, pero ambas partes alcanzaron un acuerdo económico para finalizarlo antes de tiempo.
• LEER MÁS: No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol
Palacio debe volver a Unión, ¿para quedarse o desvincularse?
Ahora, el futuro del jugador, de 25 años (18 de mayo del 2000) vuelve a estar en manos de Unión: ¿tendrá finalmente su oportunidad en 2026 o ya se analiza de que directamente sea agente libre?
• LEER MÁS: "Tengo ganas de seguir en Unión, me gusta el club y también la ciudad"
La dirigencia y el cuerpo técnico evaluarán los pasos a seguir con un futbolista que, hasta el momento, no logró consolidarse en el plantel profesional rojiblanco pese a su proyección.