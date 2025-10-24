Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

El volante Pablo Palacio rescindió su contrato en Ferro y deberá regresar a Unión, dueño del pase. ¿Para quedarse o acuerda ya para ser jugador libre?

El volante Pablo Palacio interrumpió su préstamo en Ferro y deberá regresar a Unión , dueño del 75% de su pase. El mediocampista, que nunca tuvo su chance en el Tate, volverá a Santa Fe luego de otro préstamo, tal como ocurrió desde su llegada desde Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la última Primera Nacional, Palacio disputó 28 partidos (20 como titular), donde no marcó goles y aportó dos asistencias. Su vínculo con Ferro se extendía hasta diciembre, pero ambas partes alcanzaron un acuerdo económico para finalizarlo antes de tiempo.

Palacio debe volver a Unión, ¿para quedarse o desvincularse?

Ahora, el futuro del jugador, de 25 años (18 de mayo del 2000) vuelve a estar en manos de Unión: ¿tendrá finalmente su oportunidad en 2026 o ya se analiza de que directamente sea agente libre?

La dirigencia y el cuerpo técnico evaluarán los pasos a seguir con un futbolista que, hasta el momento, no logró consolidarse en el plantel profesional rojiblanco pese a su proyección.