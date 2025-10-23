Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fascendini, un muro para la recuperación de Unión en la goleada ante Defensa

Unión recuperó la solidez, pasó por encima a Defensa y selló la permanencia, al igual que se mete en la lucha de arriba. Elevó su nivel Valentín Fascendini

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2025 · 17:50hs
Prensa Unión

La goleada de Unión ante Defensa no solo le permitió sellar la permanencia en Primera, sino que también marcó su regreso a la lucha por los puestos de playoffs. Dentro de esa contundente actuación, Valentín Fascendini se destacó como un muro en la última línea, elevando su nivel después de una etapa en baja.

El equipo llegaba con la necesidad de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar y enfrentaba a un rival que era uno de los punteros. Ganar era clave para volver a meterse en la zona de clasificación. Al inicio, Unión mostró algunas dificultades para asentarse, pero una vez que abrió el marcador, el equipo tomó el control y terminó dominando el partido y liquidándolo con autoridad.

En ese contexto, Fascendini fue fundamental. El zurdo acumuló 12 acciones defensivas, la mayor cifra del equipo, y además ganó cinco duelos. Su despliegue permitió que el equipo mantuviera la defensa alta, recuperara la solidez y ofreciera seguridad para que los volantes y atacantes pudieran desplegarse con libertad.

Con su actuación, Fascendini –la dirigencia avanza para mejorarle el contrato– no solo se reivindicó a sí mismo, sino que también se convirtió en pilar de la remontada colectiva. Unión recuperó confianza, ritmo y firmeza defensiva, ingredientes clave para pensar en los próximos desafíos del Clausura y mantener viva la ilusión de pelear por los playoffs.

Fascendini volvió a elevar su nivel en Unión

