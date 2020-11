Magnín: "Estoy realmente feliz por el presente de Unión"

En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que "estoy feliz como hace mucho tiempo no estaba, no es por tener la razón o estar convencido de un camino, los chicos están aprovechando las oportunidades que gracias a Dios un técnico que se las está dando, feliz por verlos hombres, capaces, un grupo de trabajo sabíamos lo que hacíamos, hoy por hoy se encontraron con esa posibilidad y el valor que tienen".

Más adelante admitió que "trabajamos y estábamos convencidos de esto, si la pandemia o el tipo de torneo dio margen para que todos estos chicos demuestren que pueden jugar en Primera, algo tenía que pasar para que tengan esa posibilidad y no jugar 15 o 20 minutos, si sirvió para que un montón se den cuenta que hay que darle posibilidades, bienvenido sea".

Con respecto a todos los que están jugando actualmente en el equipo superior, Magnín expresó que "Blasi y Calderón tienen partidos encima, me sorprendieron bien todos, los vi maduros, me alegra que tengan la posibilidad y la sepan aprovechar, no es fácil ponerse la camiseta de Unión en Primera. Se vieron cosas con una templanza terrible como Zenón, hay muchos que están esperando el momento para demostrar. Estoy feliz no por tener la razón, sino por los chicos y el club obviamente, para un club que tenga tantos recursos en un plantel profesional, es un patrimonio importantísimo".

Magnín.png Eduardo Magnín habló del presente de Unión con muchos jóvenes que tuvo a su cargo.

En otro tramo de la charla, el exDT de las formativas rojiblancas apuntó que "siempre pregoné y estuve convencido de eso, a veces hay que arriesgar como ahora y bienvenido sea. Siempre estuve convencido que un montón estaban en condiciones de jugar en Primera. Bienvenido que el técnico actual los está viendo, serán un sostén para el club, por todo un grupo de gente que estaban convencidos, algunos dirigentes que acompañaron de verdad, que pusieron la cabeza, estoy muy feliz".

Convencido aún más de un trabajo que no pudo extender en el tiempo, Magnín añadió que "las cosas se demostraron con hechos, estaba a la vista de todos, algunos lo decían y otros no, estaban tapados los chicos por muchas razones, había otras prioridades, algún compromiso con algún amigo, traen jugadores de afuera, había otras prioridades, vi jugadores que eran bancados y después a los del club no jugaban 20 minutos. Siempre la verdad triunfa y Dios pone las cosas en su lugar. Siempre me va a doler no estar en Unión, acá está la respuesta de lo que molestaba cuando estaba".

Respecto a la relación con Madelón no dudó en disparar: "Los sabe todo el mundo, yo lo digo, Madelón mandaba en el club y nadie le decía nada, siempre hablaba de la camiseta de Unión, un día me dijo preparate para dirigir con Banfield porque si no me pagan me voy, después declaró que no estaba en Unión por la plata".

En la parte final volvió a insistir que "estoy realmente feliz por este presente de Unión, el tucumano Aredes, se que trabajan bien, me gustaría morirme en Unión y a veces las cosas se dan, todo un grupo y algunos dirigentes no estaban tan equivocados en la decisión de llevarme".