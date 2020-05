Mago Capria: "En Unión jugué con el menisco roto"

Rubén Capria llegó a Unión en 2001 para darle un salto de jerarquía al plantel de Unión y fue protagonista de grandes partidos, con goles de tiro libre que serán recordados por siempre, pero quedó marcado por el descenso en 2003, ya que en su momento el Mago fue responsabilizado por Ángel Malvicino, expresidente del club, junto a Fernando Ortiz y Adrián González.

El Mago Capria habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), con motivo de cumplirse 17 años del empate ante River, en cancha de Paraná, donde se jugó el cotejo debido a la inundación que sufrió la ciudad. Capria hizo un repaso de su paso por el Tate, se refirió a las declaraciones que en su momento brindó Ángel Malvicino, donde lo responsabilizó del descenso y también opinó sobre Sergio Rondina, el elegido por los dirigentes para ser el nuevo DT.

En cuanto a lo que significó el Tate en su carrera, Mago Capria contó: "Unión aparece en mi vida donde había rescindido contrato con Lanús en diciembre de 2000, estaba esperando una chance de ir a Brasil, pero el club donde iba a ir presentó quiebra. Entonces quedé sin club, me fui a entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Roma, donde trabajó Diego Maradona. Cuando volví estuve a punto de arreglar en Jerez de la Frontera, pero no me puse de acuerdo desde lo económico. Apareció Unión debido a que Matías Donnet se había ido a Italia, había quedado vacante ese lugar. Me llamaron, arreglé enseguida, jugué el primer partido ante Huracán y arranqué con un gol de tiro libre. Fue un golazo, le pegué fuerte, los muchachos fueron a buscar el centro ya que estaba lejos, fue uno de los goles más lindos que hice en mi carrera".

Sobre sus condiciones futbolísticas, Capria indicó: "Era un mediocampista de ataque ofensivo, era organizar el juego, aunque cada vez se estila menos tener a esa clase de jugadores. Jugué 18 años en Primera División, casi siempre en esa posición, más allá que también lo hice como volante por la izquierda y hasta de falso nueve".

También se refirió a lo que fue su rendimiento y pelear el descenso, el Mago Capria reveló: "En el primer partido ante Huracán tuve un buen rendimiento. Cuando llegué Unión estaba último en la tabla de descenso, lo que condiciona. No es fácil jugar en esa situación. Había buen equipo, pero hay que poner la cuestión en contexto, ya que luego varios jugadores hicieron luego un recorrido importante. Pero no es fácil jugar por el descenso, lo hablaba el otro día con Adrián González que está con Maradona en Gimnasia. Es todo tensión, muy fino, y un equipo no se termina de liberar. No es para todos, hay chicos que son muy jóvenes y lo sintieron más, pero hicimos lo que pudimos, en el fútbol se hace lo que se puede, no lo que se quiere. Hay una contraposición directa a la que hay que superar. A veces jugando mejor también perdés".

image.png El Mago Capria convirtió varios goles y fue importante en Unión a pesar del descenso de 2003.

Y el Mago Capria continuó sobre las presiones en el fútbol, vinculadas al descenso de Unión: "Ningún jugador entra a la cancha para que le salgan mal las cosas. El clásico más pasional que jugué fue el Rosario Central-Newell's, que son los peores partidos de todos. Se plantea todo de vida o muerte, tenés tanto tiempo a perder que no te deja ganar porque no asumís riesgos. Uno trata de hacer lo imposible por ganar, no hay nada más alegre que entrar a un vestuario después de ganar. Me acuerdo cuando le ganamos a Gimnasia de Concepción del Uruguay entramos al vestuario y parecía que habíamos salido campeones, por el nivel de exigencia y autoexigencia, más la tensión de levantar un 3-1. Fue un logro impresionante".

Luego, se lo metió en el descenso de Unión en 2003, y el Mago Capria contestó: "No hubo culpables, es un deporte. Cuando llegué estábamos últimos en el descenso, con lo cual el riesgo estaba. El grupo siempre estuvo bien, lo que nos pasó es que teníamos que hacer demasiados puntos para zafar. Habíamos conseguido puntos importantes de visitante y ante los grandes, pero no pudimos sumar los puntos cuando teníamos que confirmarlos. Pero los rivales también juegan, en mejore condiciones porque están más serenos. Los argumentos son deportivos cuando uno desciende. A la larga el fútbol es lógico a largo plazo, ya que tenés que tener potencial, armar bien el equipo y encontrar la idea, más reafirmarlo con resultados. Hablar de justicia o no me parece en vano, pero sí son argumentos futbolísticos por los cuales no pudimos dejar al equipo en Primera. Pero dimos batalla, pusimos lucha y compromiso, jugué con el menisco roto ocho partidos, con hielo y antiflamatorio. Son muestras de compromiso".

Mientras que luego se lo metió en los dichos de Ángel Malvicino (expresidente de Unión), y el Mago Capria respondió: "Era un tipo calentón, un par de veces hablé con él, me sorprendió porque nunca me había pasado que venga a un tipo a cagarnos a pedos como si fuéramos los nietos. En su momento le dije que haga al revés que si somos los nietos que nos cuide como un abuelo. No que venga a regañar a los pibes con el diario en el bolsillo y retando a los jugadores como si fueran nenes. Pero con las jugadas cantadas yo el lunes me saco el Prode. Es más fácil hablar cuando las cosas ya pasaron. Cuando en el 2002 tuve la posibilidad de irme a San Lorenzo, a Inter de Porto Alegre o Estados Unidos me dijeron que me quede sino los mataban".

Luego se le repreguntó por Ángel Malvicino, y Capria dijo: "Era cascarrabias, pero también era cariñoso, sobre todo cuando las cosas se acomodaban. Era un tipo temperamental, más allá de no hacerme el loco, pero a veces uno se planta. Pero tenía un carácter tremendo. Para ser presidente de un club y llegar donde llegó el temperamento lo ayudó, más allá que a veces se le iba la mano. No quería que los chicos se vean acobardados por esa situación. Pero uno aprende, estuve con Newell's con López, en Chacarita con Barrionuevo. Siempre luché por mis compañeros".

image.png Capria se defendió por los dichos de Malvicino que en su momento lo culpó por el descenso de Unión.

Se lo volvió al descenso de Unión de 2003 y el Mago Capria afirmó: "No tengo mucho que aclarar, son los dichos del presidente en su momento, se calentó y está bien. Si me llaman dentro de 30 años voy a decir lo mismo porque fue lo que pasó. No tengo ganas de desentrañar todas esas cuestiones, ya pasó. Lo entendí por la calentura del momento. Pero me pone feliz que el club haya crecido, que esté mejor, con el estadio que tiene, con un piso maravilloso, de haber conocido a amigos. Hubiese querido que salgamos campeones del mundo, pero a veces se puede y a veces no. Me quedo tranquilo ya que creo que dejé una buena huella como persona. No hay que esconderse porque la verdad es la verdad y a la larga se imponen".

En tanto que se le preguntó por Sergio Rondina para DT de Unión y el mago Capria reconoció: "Me gusta, vi un buen juego en Arsenal, es uno de los equipos que más me gustó ver con Vélez y River, son los equipos que más seguí. Me gusta la intención de su equipo, el resultado uno no sabe lo que puede pasar. Hay una intencionalidad de juego que me gusta. Me parece una muy buena decisión de contratar a Rondina".