"Marabel sufrió un tema de depresión, pero está mucho mejor"

Carlos Capogrosso, representante de Marabel, dialogó con Radio Gol 96.7 y allí se refirió al presente del delantero, brindando detalles hasta ahora desconocidos. Por su parte, elogió a Luis Spahn y criticó con dureza al entrenador uruguayo Gustavo Munúa.

"Con Luis (Spahn) tengo una relación de amistad, es una persona que yo aprecio mucho, es muy capaz e inteligente y merece todos mis respetos. Pueden existir cortocircuitos, porque son negocios. Pero me parece una persona con gestión, de bien y con valores", aseguró Capogrosso.

A la hora de comenzar a hablar sobre Marabel dijo: "Sabemos que el jugador paraguayo y colombiano necesita tiempo de adaptación. Junior vino con todas las ganas a Unión, pero llega y ya se encuentra con el problema económico, por el tema del dólar. Luego con Munúa fue un proceso en tres partes: muy bueno, regular y malo".

Para luego agregar "Unión entró en un proceso muy malo y el futbolista es un ser humano. Vino con una expectativa y se encuentra con otra. Ni Cristiano Ronaldo ni Messi hubiesen soportado esta situación. Y eso genera en el futbolista, como en el caso de Junior, un tema de depresión. Un montón de muchachos no pudieron soportar la situación y no se tomó la decisión en el momento indicado de cambiar de entrenador y todos terminaron con la cabeza quemada".

Siguiendo con el tema Capogrosso manifestó: "¿Alguien le dio alguna vez una pelota para que Junior llegue y define? No. Pero la culpa no la tienen los compañeros. El proceso del DT anterior fue muy malo y Méndez esta haciendo muy bien las cosas, el equipo tiene indentidad y juega de frente. Con Munúa jugaba de espaldas, 10 jugadores colgados del travesaño y un solo jugador a 40 metros que era Junior Mabel corriendo a los defensores contrarios.

"Hoy Junior esta muchísimo mejor que antes, porque tenía la cabeza limada. Pero la llegada del Gallego cambió todo. Es un excelentísimo jugador de fútbol, sino no lo hubiese traído, lo que yo menos quiero, es hacerle daño a Unión. El club lo compró al jugador, hizo una inversión y quieren pagar, no es que Unión no quiere pagar, sino que no puede pagar por las normas del país", sentenció.

Por último, Capogrosso tiró: "En el fútbol mundial hay carencia de centrodelanteros. Unión tiene la suerte de tener un delantero como Junior Marabel que se está recuperando en lo anímico y en lo mental. Me han llamado un montón de personas por Marabel, de ahí a que se pueda concretar es otro tema. Junior está apto si Méndez desea concentrarlo para el partido contra Independiente".