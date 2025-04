Más allá del contexto político, Unión debe buscar un DT de manera inmediata

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, dado que Desvaux no aceptaba que sea Spahn quien encabece la lista de unidad. Por lo cual, el 24 de mayo habrá elecciones en el club.

Pero en medio de la disputa electoral, Unión debe afrontar tres partidos claves por Copa Sudamericana. En los que se juega la chance de acceder a una nueva instancia.

Si bien la chance de clasificar primero parece remota, tiene la opción de hacerlo como segundo y eso implicaría poder acceder a los 16avos de final.

Pero para eso, debe ganar los dos partidos como local y sumar un punto o los tres cuando visite a Cruzeiro. Aunque ya no depende de sí mismo para alcanzar el objetivo.

En consecuencia, el equipo precisa contar cuanto antes con un entrenador. La decisión de apostar por una transición con Nicolás Vazzoler se derrumbó luego de la goleada sufrida ante Mushuc Runa.

Porque además, tampoco es saludable para el propio Vazzoler a quien pusieron en ese lugar ante la salida del Kily González, sacándolo de su función como DT de la Reserva en donde viene cumpliendo una destacada labor.

Y si bien la idea primaria de Spahn era seguir con Vazzoler hasta las elecciones, esta posibilidad, en función del contexto, no parece ser la mejor opción.

Unión no puede rifar la Copa Sudamericana. Y no porque con Vazzoler no pueda ganarle a Palestino, sino que el plantel necesita un técnico que llegue para quedarse y que ayude a dar un golpe efecto.

El fixture marca que antes de las elecciones, Unión recibe el 7 de mayo a Palestino y el 13 a Mushuc Runa, en tanto que el 28 visita a Cruzeiro.

En el debut de Vazzoler contra Newell's, el equipo hizo un buen partido, pero contra Mushuc Runa, el rendimiento fue muy pobre, pero además el DT demoró con los cambios y dio la sensación de que le faltó experiencia para moverse ante la adversidad.

De esta manera, lo más aconsejable no es exponerlo e ir por un DT. Seguramente Spahn debe estar con esas gestiones, aunque es factible que también espere a lo que pase este lunes cuando Unión visite a Barracas Central.

Spahn sabe que debe dar un golpe de timón, no solo por el aspecto deportivo, sino también institucional. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el oficialismo tiene que sacar un as debajo de la manga.