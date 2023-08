Matías Rocha ya está en Santa Fe para sumarse a Unión

Unión todavía no hizo oficial que haya levantado las inhibiciones, por las deudas con Plaza Colonia (Santiago Mele), Junior de Barranquilla (Bryan Castrillón) y Atlético Nacional (Jonatan Álvez), y un alto directivo le confesó a UNO Santa Fe que siguen negociando con dichos clubes en cuanto a la forma de pago para luego informarlo en FIFA.

Unión pretende a Rocha, pero en Uruguay dicen que no hay acuerdo

LEER MÁS: Unión o Gimnasia: los dos son optimistas por Tarragona

La llegada de Matías Rocha obedece a un pedido que hizo Cristian González, y es probable que el próximo sábado, cuando el plantel arranque la pretemporada, trabajará con el plantel de Unión, más allá que antes deberá haberse resuelto las inhibiciones, cuestión sobre las cuales hay mucho optimismo en levantarlas en las próximas horas.

Matías Rocha.jpg

En las últimas horas, a Matías Rocha se lo pudo observar en sus redes sociales en Buenos Aires, y por lo que se pudo saber, ya habría llegado a Santa Fe, donde espera que le llegue el turno para someterse a la revisación médica y luego firmar su contrato, más allá que está todo supeditado a levantar las inhibiciones.

LEER MÁS: Mosqueira se planteó el próximo objetivo con Unión

UNO Santa Fe informó que desde Uruguay estaban desconociendo esta alternativa para el futuro de Matías Rocha. Alberto Ward, presidente de Defensor Sporting aclaró la situación en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), y advirtió: "Aún no hay nada acordado por Matías Rocha. Hay que estudiar su contrato porque es un contrato complicado. No hablé nada con la gente de Unión. Tenemos que estudiar el contrato y verlo con la directiva. No puedo decir nada más que eso".

De esta manera, mientras se aguarda con mucho optimismo la chance de que Cristian Tarragona responda afirmativamente a la propuesta económica y contractual que se le realizó, Cristian González ya contaría con la primera cara nueva de cara al inicio de los entrenamientos del plantel de Unión el próximo sábado, más allá que también podría haber otra más que la de Matías Rocha.