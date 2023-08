Mosqueira: "Queremos dejar de mirar el descenso para llegar a una copa internacional"

Joaquín Mosqueira tal vez no terminó con mucho protagonismo en Unión desde la llegada de Cristian González, aunque cada vez que lo convocaron, demostró sus cualidades en la mitad de la cancha.

En el inicio, y en referencia a la salida de Sebastián Méndez, apuntó que "nos encontramos sorprendidos como todos los hinchas de Unión y la gente en el club, habíamos ganado con Independiente, él nos dijo otra cosa, y a las horas nos enteramos que se fue a Vélez. Cayó mal, intentamos dar vuelta la página y con la llegada de Cristian (González) salimos a la cancha a competir".

Más adelante, admitió que "uno trabaja y agarra la confianza con el técnico, me tenían en cuenta, había jugado algunos partidos de titular, cuando llega un nuevo entrenador es acomodarse, en un mes no es fácil, es un proceso largo, venía acomodado, la salida de Sebastián me cayó mal en lo personal, el jugador de fútbol se tiene que adaptar rápido para mirar para adelante".

Mosqueira confesó que "trabajo con todos los técnicos de la misma manera, intentando ganarme la titularidad, nos habla mucho Kily, siento que me tienen en cuenta, puedo cumplir un rol importante en el plantel".

En relación a la competencia que existe dentro del plantel para ganarse un lugar, soslayó que "son situaciones que nos llevamos bien entre todos, tenemos la misma edad, estamos compitiendo por un puesto, los intereses de cada uno están pero en función del grupo, cada uno trabaja al 100% en cada entrenamiento. Se trabaja durante semanas para intentar estar en el equipo".

Más adelante, enfatizó que "arrancamos con el pie izquierdo, pudimos remontar, Unión está en una posición muy buena, sacando un par de puntos se mira para los puestos de copas internacionales, las semanas de pretemporada, el equipo está aceitado, como terminamos estamos muy contentos y conformes".

En la parte final, añadió que "si llegan refuerzos les daremos la bienvenida, tenemos un comienzo ante buenos equipos, nadie nos pasó por encima de manera contundente; el objetivo es dejar de mirar el descenso para llegar a una copa internacional".