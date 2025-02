Mauro Pittón, una de las pocas voces del vestuario de Unión

Los resultados no se dan el inicio de 2025 y el medicampista reconoció que "estamos dolidos porque creo que sobre todo en el transcurso del partido no merecimos perder, pagamos caro un error, las que tuvimos no pudimos convertirlas, el arquero fue la figura de ellos, nos duele porque perdemos, queremos salir de esta racha negativa, nos vamos a seguir esforzando para revertir esta situación".