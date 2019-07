Mazzola: "Fue chocante que se hayan ido varios jugadores titulares"

"Me tuve que adaptar a intensidad, algo que no era fácil, pero a medida que pasó el tiempo me fui sintiendo más cómodo física y futbolísticamente y ahora estamos buscando sostenerlo. Más que nada para bancar el lugar que tanto costó ganarme. Me siento bien". Así de claro y directo fue el delantero de Unión, Nicolás Mazzola, al describir sus sensaciones en esta pretemporada pensando en volver a ser competitivo en la próxima Superliga.

En conferencia de prensa, el atacante habló de varios temas del presente con los medios santafesinos, entre ellos UNO Santa Fe, y no esquivó cuando se le consultó sobre las sorpresivas partidas. "Hubiese sido un poco chocante si el técnico se iba además de tantos jugadores. Eso pudo ser brusco. Siguió Leo y la idea es clara. Estamos a la espera de refuerzos que venga a sumar, pero con la misma meta. La esencia no cambia".

Después, fiel a su estilo, contó cuál es su meta: "Hacer 28.000 goles (risas). Estoy tranquilo. Cuando llegué me costó ganarme un lugar, por eso insisto en la premisa de bancar el puesto. Tengo metas personales a corto plazo, pero creo que lo fundamental es jugar y ser útil. Soy de aquellos que piensan que una cosa lleva a la otra".

También ponderó lo importante que es Jonathan Bottinelli: "Es fundamental, porque Jony es un líder en todo aspecto. Saber que ya está, es un notición. Son jugadores importantes y es bueno que podamos sostenerlo. Es un tipo de experiencia y nos hace estar muy unidos, porque nos apoyamos mucho en él".

Luego, le contó a UNO Santa Fe que, pese a las salida de jugadores clave, "nunca se perdió la calma, pero sí fue chocante que se hayan ido varios jugadores que venían con continuidad. Eso generó un poco de inestabilidad emocional. Pero esto es largo y el mercado es complicado para todos. Está bueno que podamos sostener a varios y esperamos a los nuevos chicos para potenciarnos".

En el final, apuntó: "La vara la dejamos alta y fue gracias al trabajo. La idea es sostenerlo e ir por más. Tenemos que ir despacio, nos estamos armando de nuevo y hay que ir partido a partido".