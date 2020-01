Unión trabajó este martes por la mañana en el predio de Apand en Mar del Plata con vistas al exigente y cargado inicio de 2020 con la reanudación de la Superliga (si es que no se aplaza el comienzo) y la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil. Hubo movimientos físicos y con pelota, pero las novedades llegaron a través de dos que serían parte de la base titular.

Este miércoles por la mañana el plantel afrontará el segundo amistoso de la pretemporada ante Quilmes, donde el entrenador Leonardo Madelón todavía espera para elegir a la probable formación principal por los movimientos que tuvieron que hacer de manera diferenciada dos jugadores importantes.

El primero en correr simplemente alrededor del campo de juego fue Walter Bou, que simplemente tendría una sobrecarga y por eso la idea era que solo haga cosas livianas. En principio, no tendría problemas de estar ante el Cervecero, pero seguramente el DT esperará hasta la previa para decidirlo.

Mientras que el segundo fue Nicolás Mazzola, que fue en consonancia, trotando sin tanta exigencia. Por lo que se pudo saber, vendría también con fatiga y por eso también es un interrogante. De todas maneras no sería tampoco algo de importancia y, en caso que el técnico no lo vea del todo bien, no lo arriesgará ante el Cervecero. Pero recién se sabrá este mismo miércoles.

En caso que ambos se levanten bien, la probable formación sería con Sebastián Moyano; Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo, Javier Méndez y Braian Álvarez; Walter Bou y Nicolás Mazzola.

Por la tarde estaba previsto que hagan ejercicios recreativos en cercanía de la Laguna de los Padres, que está a poco más de 12 kilómetros de La Feliz.

También paralelamente continúa con la recuperación de su desgarro Gabriel Carabajal, en tanto no formará parte de la formación por ahora Damián Martínez, que no podrá estar en el partido contra Argentinos Juniors en Santa Fe del viernes 24 de enero por llegar al límite de amarillas; aunque se desprende que es titular para Madelón.