"Me emociona el esfuerzo del hincha de Unión y ojalá podamos darle una alegría"

La palabra del DT de Unión

En el inicio de la charla habló sobre el equipo y la racha negativa como visitante "Al equipo lo tengo definido y me preocupa el tema de no poder ganar como visitante y por eso queremos romper esa racha. Es una competencia particular, que a todos nos seduce, pero debemos mantener lo que hicimos en los últimos dos partidos y ojalá que podamos romper esa racha negativa como visitante", fueron sus primeras palabras.