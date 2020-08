"Me sorprendió el llamado de Azconzábal para venir a Unión"

Jorge Funes es el preparador físico de Unión, pero justamente en el Tate tendrá su primera experiencia laboral en el cuerpo técnico que encabeza Juan Manuel Azconzábal. En charla con Radio Gol 96.7, Funes reconoció que no esperaba el llamado del Vasco, pero además se refirió a la puesta a punto del plantel rojiblanco.

"Acá estamos ante una situación única e irrepetible, que un deportista de elite esté cinco meses sin entrenar. Por lo cual la heterogeniedad será muy alta, en este caso hubo una ventaja que el profe Hugo (Díaz) hizo un trabajo excelente en el mantenimiento de la condición de base que era lo único que se podía hacer. Porque desde el punto de vista de la competencia no había posibilidad de desarrollar nada", comenzó explicando.

Consultado por el promedio de edad del plantel y si eso tiene que ver con la puesta a punto, respondió: "El promedio es de 24 años, sin contar a Nery Leyes que todavía no está entrenando. Es muy difícil hacer un balance general, y a veces la edad no tiene que ver con la puesta a punto. Por ejemplo en el caso de Bottinelli que mencionaron es un excelente profesional y quizás está en forma más adecuada que un chico de 24 o 25 años. La edad no es garantía que estén mejor preparados".

Respecto a los objetivos iniciales contó: "Estamos trabajando en grupos de seis jugadores, tal cual el protocolo que nos dio AFA el predio de Casasol tiene todo lo que un futbolista necesita para desarrollarse. Primeramente nos enfocamos en hacer una readaptación motriz tomando dos valencias generales como la fuerza y la resistencia. Y después empezar a vincularnos con la competencia, con el desarrollo del juego, pero para eso necesitamos que se libere el protocolo".

Por último respecto a lo que fue su llegada al club indicó: "En cierta medida me sorprendió, es algo que no esperaba. Yo estaba muy vinculado a un entrenador (Sergio Lippi) y tuve propuestas para ir a trabajar a Chile pero por cuestiones personales no pude ir. A Juan (Azconzábal) lo conozco porque somos de la misma edad, pero la verdad que la propuesta me tomó por sorpresa".